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Ровно 35 лет назад Алекс Фергюсон возглавил Манчестер Юнайтед

Англия
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Тогда началось восхождение к великой славе клуба

Ровно 35 лет назад Алекс Фергюсон возглавил Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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Ноябрь 1986 года навсегда будет памятным в истории "Манчестер Юнайтед". 6 числа того месяца клуб возглавил тогда еще малоизвестный в Англии тренер Сэр Алекс Фергюсон.

Свой первый трофей во главе "манкунианцев" шотландский наставник добыл в 1990 году. Тогда в Кубке Англии по сумме двух матчей "Манчестер Юнайтед" победил "Кристалл Пелас".

А вот чемпионский титул "красные дьяволы" завоевали в сезоне 1992/1993. Эта победа в чемпионате стала первой за 26 лет.

В общей сложности на счету Фергюсона 38 трофеев у "Манчестер Юнайтед". Даже не учитывая тренерскую работу в других клубах, шотландец является самым титулованным наставником в истории футбола.

Сэр Алекс дважды признавался лучшим тренером года в мире (1998, 2007), а также 12 раз – лучшим тренером сезона АПЛ.

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В статье: Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
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