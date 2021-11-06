Ровно 35 лет назад Алекс Фергюсон возглавил Манчестер Юнайтед

Ноябрь 1986 года навсегда будет памятным в истории "Манчестер Юнайтед". 6 числа того месяца клуб возглавил тогда еще малоизвестный в Англии тренер Сэр Алекс Фергюсон.

Свой первый трофей во главе "манкунианцев" шотландский наставник добыл в 1990 году. Тогда в Кубке Англии по сумме двух матчей "Манчестер Юнайтед" победил "Кристалл Пелас".

А вот чемпионский титул "красные дьяволы" завоевали в сезоне 1992/1993. Эта победа в чемпионате стала первой за 26 лет.

В общей сложности на счету Фергюсона 38 трофеев у "Манчестер Юнайтед". Даже не учитывая тренерскую работу в других клубах, шотландец является самым титулованным наставником в истории футбола.

Сэр Алекс дважды признавался лучшим тренером года в мире (1998, 2007), а также 12 раз – лучшим тренером сезона АПЛ.