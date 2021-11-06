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Зинченко, Рашфорд и Санчо – в запасе на Манчестерское дерби
Солидная компания
Фото: Eurosport / Автор – неизвестен
Уже совсем скоро начнется Манчестерское дерби, в котором “Ман Юнайтед” на Олд Траффорд примет “Ман Сити”. Оба наставника команд определились с основными составами на игру.
Отметим, что украинец Александр Зичненко начнет матч на скамейке для запасных. Он еще ни разу в этом сезоне АПЛ не выходил из старта.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Ван-Биссака, Байи, Линделеф, Магвайр (К), Шоу – Мактоминей, Фред – Фернандеш – Роналду, Гринвуд.
???? ???????????????? ???????????????? ????— Manchester United (@ManUtd) November 6, 2021
Introducing the Reds line-up for the Manchester derby ✊#MUFC | #MUNMCI
"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунс, Канселу – Родри, Гюндоган (К), Бернардо – Де Брюйне, Жезус, Фоден.
Your derby day line-up! ????????— Manchester City (@ManCity) November 6, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, De Bruyne, Jesus, Foden
SUBS | Steffen, Carson, Ake, Sterling, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Mahrez, Palmer#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/OmTbxgVcUq
Стартовый свисток встречи запланирован на 14:30. UA-Футбол проедет для вас прямую
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