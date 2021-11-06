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Зинченко, Рашфорд и Санчо – в запасе на Манчестерское дерби

Англия
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Солидная компания

Зинченко, Рашфорд и Санчо – в запасе на Манчестерское дерби

Фото: Eurosport / Автор – неизвестен

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Уже совсем скоро начнется Манчестерское дерби, в котором “Ман Юнайтед” на Олд Траффорд примет “Ман Сити”. Оба наставника команд определились с основными составами на игру.

Отметим, что украинец Александр Зичненко начнет матч на скамейке для запасных. Он еще ни разу в этом сезоне АПЛ не выходил из старта.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Ван-Биссака, Байи, Линделеф, Магвайр (К), Шоу – Мактоминей, Фред – Фернандеш – Роналду, Гринвуд.

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунс, Канселу – Родри, Гюндоган (К), Бернардо – Де Брюйне, Жезус, Фоден.

Стартовый свисток встречи запланирован на 14:30. UA-Футбол проедет для вас прямую текстовую и аудио трансляцию поединка.

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Александр Зинченко Маркус Рашфорд Джейдон Санчо
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