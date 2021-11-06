Зинченко, Рашфорд и Санчо – в запасе на Манчестерское дерби

Уже совсем скоро начнется Манчестерское дерби, в котором “Ман Юнайтед” на Олд Траффорд примет “Ман Сити”. Оба наставника команд определились с основными составами на игру.

Отметим, что украинец Александр Зичненко начнет матч на скамейке для запасных. Он еще ни разу в этом сезоне АПЛ не выходил из старта.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Ван-Биссака, Байи, Линделеф, Магвайр (К), Шоу – Мактоминей, Фред – Фернандеш – Роналду, Гринвуд.

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Introducing the Reds line-up for the Manchester derby ✊#MUFC | #MUNMCI — Manchester United (@ManUtd) November 6, 2021

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунс, Канселу – Родри, Гюндоган (К), Бернардо – Де Брюйне, Жезус, Фоден.

Your derby day line-up! ????????



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, De Bruyne, Jesus, Foden



SUBS | Steffen, Carson, Ake, Sterling, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Mahrez, Palmer#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/OmTbxgVcUq — Manchester City (@ManCity) November 6, 2021