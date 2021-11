Зинченко, Рашфорд и Санчо – в запасе на Манчестерское дерби

Уже совсем скоро начнется Манчестерское дерби, в котором “Ман Юнайтед” на Олд Траффорд примет “Ман Сити”. Оба наставника команд определились с основными составами на игру.

Отметим, что украинец Александр Зичненко начнет матч на скамейке для запасных. Он еще ни разу в этом сезоне АПЛ не выходил из старта.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Ван-Биссака, Байи, Линделеф, Магвайр (К), Шоу – Мактоминей, Фред – Фернандеш – Роналду, Гринвуд.

???? ???????????????? ???????????????? ????



Introducing the Reds line-up for the Manchester derby ✊#MUFC | #MUNMCI