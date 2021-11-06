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Конте: Не готов сказать, что Тоттенхэм может бороться за титул
Коуч имеет реалистический взгляд на вещи
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал об обстановке в команде и о ближайших планах:
"Сейчас как минимум 4 команды в Премьер-лиге оторвались от остальных. Это должно стимулировать нас работать усерднее, чтобы сокращать отставание и думать о том, что мы должны быть конкурентоспособными и попытаться бороться за титул.
В данный момент, честно, я не могу сказать вам, что эта команда готова бороться за титул. Сейчас есть много команд, которые более стабильны. Но не клубы, потому что этот клуб суперстабилен.
Но на поле необходимо поработать, чтобы повысить наш уровень и попытаться приблизиться к тем командам, которые показывают, что очень-очень сильны.
По этой причине, повторюсь, нам нужно время. Но я не боюсь, потому что я всегда упорно работал ради достижения цели. Я хотел отпраздновать титул со своими клубами.
В то же время нужно правильно оценивать реальность. Но мы должны сконцентрироваться на настоящем и ставить цели на будущее, чтобы вместе построить что-то большое", – сказал Конте.
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