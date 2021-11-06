  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Де Хеа стал первым голкипером, который провел 20 Манчестерских дерби в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Хеа стал первым голкипером, который провел 20 Манчестерских дерби в АПЛ

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Уникальный вратарь

Де Хеа стал первым голкипером, который провел 20 Манчестерских дерби в АПЛ

Goal

Новина українською

В рамках 11-го тура Английской Премьер-лиги проходит Манчестерское дерби между "Ман Юнайтед" и "Ман Сити" на "Олд Траффорд". В стартовом составе "манкунианцев" появился испанский голкипер Давид де Хеа.

Для первого номера "красных дьяволов" этот матч стал уже 20-м против "Манчестер Сити" в АПЛ. Это рекорд для голкипера "МЮ". Об этом сообщает Squawka.

Ближайшим его преследователем является нидерландский вратарь Эдвин ван дер Сар, в активе которого 15 матчей против “МС” в АПЛ

Если принимать во внимание все турниры, то в общей сложности на счету де Хеа 24 встречи против "горожан". Столько же матчей испанец провел против “Челси”, а больше - только против “Ливерпуля” (25).

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего вратаря в 18 млн. евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид де Хеа АПЛ Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...