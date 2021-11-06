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Де Хеа стал первым голкипером, который провел 20 Манчестерских дерби в АПЛ
Уникальный вратарь
Goal
В рамках 11-го тура Английской Премьер-лиги проходит Манчестерское дерби между "Ман Юнайтед" и "Ман Сити" на "Олд Траффорд". В стартовом составе "манкунианцев" появился испанский голкипер Давид де Хеа.
Для первого номера "красных дьяволов" этот матч стал уже 20-м против "Манчестер Сити" в АПЛ. Это рекорд для голкипера "МЮ". Об этом сообщает Squawka.
David De Gea is the first goalkeeper to play in 20 Premier League Manchester derbies.— Squawka Football (@Squawka) November 6, 2021
And he's being kept busy by City *and* United players. ???????? pic.twitter.com/wTVoWXohO6
Ближайшим его преследователем является нидерландский вратарь Эдвин ван дер Сар, в активе которого 15 матчей против “МС” в АПЛ
Если принимать во внимание все турниры, то в общей сложности на счету де Хеа 24 встречи против "горожан". Столько же матчей испанец провел против “Челси”, а больше - только против “Ливерпуля” (25).
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего вратаря в 18 млн. евро.
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