Де Хеа стал первым голкипером, который провел 20 Манчестерских дерби в АПЛ

В рамках 11-го тура Английской Премьер-лиги проходит Манчестерское дерби между "Ман Юнайтед" и "Ман Сити" на "Олд Траффорд". В стартовом составе "манкунианцев" появился испанский голкипер Давид де Хеа.

Для первого номера "красных дьяволов" этот матч стал уже 20-м против "Манчестер Сити" в АПЛ. Это рекорд для голкипера "МЮ". Об этом сообщает Squawka.

David De Gea is the first goalkeeper to play in 20 Premier League Manchester derbies.



And he's being kept busy by City *and* United players. ????‍???? pic.twitter.com/wTVoWXohO6