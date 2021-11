Байи - первый в истории МЮ, кто отметился автоголом в игре против Сити в АПЛ

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" дома проиграл своим соседям по городу "Манчестер Сити" - 0:2.

Первый гол в этом поеидинке на счету центрбека "красных дьяволов" Эрика Байи - ивуариец срезал мяч в свои ворота на 7-й минуте встречи.

Таким образом, 27-летний Байи стал первым футболистом "МЮ" в рамках АПЛ, который отметился автоголом в дерби с "горожанами".

