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Байи - первый в истории МЮ, кто отметился автоголом в игре против Сити в АПЛ
Эрик срезал мяч в свои ворота после прострела Канселу
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 11-го тура чемпионата Англии
Первый гол в этом поеидинке на счету центрбека "красных дьяволов" Эрика Байи - ивуариец срезал мяч в свои ворота на 7-й минуте встречи.
Таким образом, 27-летний Байи стал первым футболистом "МЮ" в рамках АПЛ, который отметился автоголом в дерби с "горожанами".
1 - Eric Bailly is the first Manchester United player to score an own goal in the Manchester derby in the Premier League. Oops. pic.twitter.com/2sDhVNj8lC— OptaJoe (@OptaJoe) November 6, 2021
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