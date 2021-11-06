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Байи - первый в истории МЮ, кто отметился автоголом в игре против Сити в АПЛ

Англия
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Эрик срезал мяч в свои ворота после прострела Канселу

Байи - первый в истории МЮ, кто отметился автоголом в игре против Сити в АПЛ

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" дома проиграл своим соседям по городу "Манчестер Сити" - 0:2.

Первый гол в этом поеидинке на счету центрбека "красных дьяволов" Эрика Байи - ивуариец срезал мяч в свои ворота на 7-й минуте встречи.

Таким образом, 27-летний Байи стал первым футболистом "МЮ" в рамках АПЛ, который отметился автоголом в дерби с "горожанами".

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эрик Байи
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