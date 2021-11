Так выглядит щелчок по носу. АПЛ. Челси – Бернли 1:1

Шон Дайч не внес изменений в стартовую обойму после неожиданного успеха в матче с "Брентфордом" (3:1). Томас Тухель выбрал состав, задействовав своих здоровых, а также хорошо физически подготовленных футболистов. Например, продолжает получать игровое время Хадсон-Одои (КХО), а Баркли – доказывать профпригодность. Для комфорта англичан на финальной трети поля менеджер вышел со схемой 3-4-1-2, поставив Каллума в тандем с Хавертцем, а Росса расположив под двумя нападающими.

Хозяева сразу же дали понять, что матч будет односторонним. Каждые 5 минут "Челси" стабильно выдавал по моменту у ворот Поупа. В дебюте встречи дважды подряд пробивал КХО – с первым ударом справился голкипер, а второй испортил сам новоиспеченный форвард. Также неточно кивали головами Кристенсен и Рюдигер, почти попал в девятку Баркли. Опасным был и прострел Джеймса, который даже с рикошетом прекрасно прочитал вратарь. Браво, Ник!

Через полчаса после стартового свистка в игру включился Хавертц. Сначала Кай неплохо прошел в штрафную площадку, но был оттеснен оттуда Тарковским. Немецкий вундеркинд словил толчок в спину, "покинул" пределы поля, перелетел баннер и приземлился на колени болельщиков, получив вдобавок небольшое повреждение. Медики быстро подлатали Хавертца, долго волноваться болельщикам "синих" не пришлось – через пару минут единственный доступный нападающий "Челси" вернулся на газон и замкнул подачу Джеймса с правого фланга (1:0). Кай спрятался за спиной Ми, оторвался от громилы Тарковского и не оставил шансов Поупу.

В начале второго тайма "Бернли" выдал небольшой всплеск активности, который быстро сошел на нет. В свою очередь "Челси" резко сбросил обороты, примерно на уровень "один момент в 10 минут". Так, все тот же Хавертц не оформил дубль с еще одной хорошей передачи Джеймса (хотя позиция у Кая была убойная, геолокатор у него работает прекрасно), выстрел КХО парировал Поуп, а Баркли с левой ноги зарядил куда-то в небеса.

Вторую половину 45-минутки "Челси" и вовсе провалил. Под занавес матча "Бернли" начал увереннее подходить к владениям Менди и преуспел: Уэствуд вырезал отличную подачу, Родригес сбросил снаряд Выдре, а Матей расправился с Эдуаром (1:1). Отметим, что забыл создать офсайд в данном эпизоде Рюдигер. Интересно, как там продвигаются его переговоры по поводу продолжения его контракта? До сих пор гнет свою линию?

Спасать положение дел вышли Пулишич и Маунт, правда, штурм хозяев успехом не увенчался. В общем, нельзя сказать, что "бордовые" наиграли в этом поединке на паритет, однако утверждать, что "синие" незаслуженно поплатились потерей двух важных очков тоже не стоит. Возможно, этот балл поможет "Бернли" сохранить прописку. Возможно, повлияет на то, кому достанутся золотые медали.

