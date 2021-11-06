Фоден: Сегодня был матч всей нашей жизни. Все прошло как надо

Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден поделился впечатлениями после матча АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (2:0).

"Сегодня был матч всей нашей жизни. Все прошло как надо, мы много владели мячом, создали много моментов. "Сити" доминировал от начала до конца игры. Я очень доволен.

Мы знали, что сможем воспользоваться оставленным пространством позади обороны, и мы выбирали подходящие моменты для этого. Одноклубники часто находили меня пасом, в другой день я мог бы реализовать моменты.

Мы вышли вперед в первом тайме и сказали друг другу, что нужно продолжать владеть мячом, с чем мы хорошо справились.

Огромная прилив уверенности перед перерывом на матчи сборных – было важно выиграть перед ним. Очень рад. Было очень важно вернуться на победный путь", – сказал Фоден.