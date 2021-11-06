  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Первая победа Норвича, Пэлас поднимается на девятое место 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Первая победа Норвича, Пэлас поднимается на девятое место 

Англия
(1 голосов)

Победа хозяев, ничья, победа гостей в трех лондонских матчах 

АПЛ. Первая победа Норвича, Пэлас поднимается на девятое место 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, одиннадцатый тур

Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Вулверхэмптон” 2:0

Голы: Заа 61, Галлахер 78

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Андерсен (Кляйн 90+6), Гэхи, Митчелл – Галлахер, Куяте, Макартур (Олисе 80) – Заа, Бентеке (Айю 90), Эдуар (Шлупп 80)

“Вулверхэмптон”: Са – Саисс, Коуди, Килмэн – Аит-Нури, Моутиньо, Невеш, Семеду (Траоре 68) – Хван (Силва 90), Тринкан (Поденсе 68) – Хименес

Предупреждения: Гэхи 37, Олисе 81 – Моутиньо 9

Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Норвич” 1:2

Голы: Генри 60 – Норманн 6, Пукки 29 (пен.)

“Брентфорд”: Фернандес – Йоргенсен (Гуд 13), Янссон, Пиннок – Канос, Йенсен, Нергор, Янельт (Годдос 46), Генри (Форсс 69) – Мбемо, Тоуни

“Норвич”: Крул – Уильямс, Гибсон, Омобамиделе, Ааронс – Рашица (Ида 90+5), Маклин, Ле-Мелу, Норманн, Дауэлл (Яннулис 74) – Пукки (Сарджент 78)

Предупреждения: Тоуни 4, Гуд 28 – Норманн 32, Омобамиделе 52, Ааронс 90

Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Бернли” 1:1

Голы: Хавертц 33 – Выдра 80

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Брентфорд АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Норвич Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...