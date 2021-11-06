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АПЛ. Первая победа Норвича, Пэлас поднимается на девятое место
Победа хозяев, ничья, победа гостей в трех лондонских матчах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, одиннадцатый тур
Лондон, “Селхерст Парк”
“Кристал Пэлас” – “Вулверхэмптон” 2:0
Голы: Заа 61, Галлахер 78
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Андерсен (Кляйн 90+6), Гэхи, Митчелл – Галлахер, Куяте, Макартур (Олисе 80) – Заа, Бентеке (Айю 90), Эдуар (Шлупп 80)
“Вулверхэмптон”: Са – Саисс, Коуди, Килмэн – Аит-Нури, Моутиньо, Невеш, Семеду (Траоре 68) – Хван (Силва 90), Тринкан (Поденсе 68) – Хименес
Предупреждения: Гэхи 37, Олисе 81 – Моутиньо 9
Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”
“Брентфорд” – “Норвич” 1:2
Голы: Генри 60 – Норманн 6, Пукки 29 (пен.)
“Брентфорд”: Фернандес – Йоргенсен (Гуд 13), Янссон, Пиннок – Канос, Йенсен, Нергор, Янельт (Годдос 46), Генри (Форсс 69) – Мбемо, Тоуни
“Норвич”: Крул – Уильямс, Гибсон, Омобамиделе, Ааронс – Рашица (Ида 90+5), Маклин, Ле-Мелу, Норманн, Дауэлл (Яннулис 74) – Пукки (Сарджент 78)
Предупреждения: Тоуни 4, Гуд 28 – Норманн 32, Омобамиделе 52, Ааронс 90
Лондон, “Стэмфорд Бридж”
Голы: Хавертц 33 – Выдра 80
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