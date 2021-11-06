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Сульшер: Я не могу посмотреть на себя и сказать, что, хочу, чтобы МЮ играл именно так.
Коуч "красных дьяволов" подвел итоги поражения в дерби Манчестера
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал
"Сейчас очень трудно говорить. Мы плохо начали, Де Хеа держал нас в игре, а соперник забил в своем стиле. Такого не должно происходить. После нашего последнего матча на "Олд Траффорд (прим. - "красные дьяволы" разгромно проиграли "Ливерпулю" Юргена Клоппа со счетом 0:5) был сложный период. Я не могу посмотреть на себя и сказать, мол, хочу, чтобы команда играла именно так.
У нас с клубом регулярное, прямое и честное общение. Я работаю в "Манчестер Юнайтед" и хочу лучшего для клуба. Пока я здесь, хочу совершенствовать команду.
На данный момент мы далеки от топ-команд. Требования ко мне и игрокам будут высокими. Мы должны вернуться к тому, как начинали выглядеть на определенном отрезке. У нас есть игроки для этого", – рассказал наставник "МЮ".
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