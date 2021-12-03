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Только у четырех команд положительная разница мячей. Турнирная таблица АПЛ после 14 туров

Англия
(1 голосов)

Челси, Манчестер Сити и Ливерпуль увеличивают отрыв

Только у четырех команд положительная разница мячей. Турнирная таблица АПЛ после 14 туров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионской гонке в английской Премьер-лиги продолжают участвовать три команды. Посреди недели “Челси”, “Манчестер Сити” и “Ливерпуль” снова взяли по три очка и увеличили отрыв от своих преследователей.

Превосходство троицы над всей лигой ощутимо в разнице мячей: +27 у “Челси”, +21 у “Манчестер Сити” и +31 у “Ливерпуля”. Помимо лидеров чемпионата только “Вест Хэм” сохраняет положительный баланс (+8). У двух команд разница нейтральная, у всех остальных, в том числе пятого “Арсенала” и шестого “Тоттенхэма” отрицательный баланс забитых и пропущенных мячей.

“Ньюкасл” остается последней командой чемпионата без побед.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Челси" 14 10 3 1 33-6 +27 33
2 "Манчестер Сити" 14 10 2 2 29-8 +21 32
3 "Ливерпуль" 14 9 4 1 43-12 +31 31
4 "Вест Хэм Юнайтед" 14 7 3 4 25-17 +8 24
5 "Арсенал" 14 7 2 5 17-20 -3 23
6 "Тоттенхэм" 13 7 1 5 13-17 -4 22
7 "Манчестер Юнайтед" 14 6 3 5 24-24 0 21
8 "Вулверхэмптон" 14 6 3 5 12-12 0 21
9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 14 4 7 3 13-15 -2 19
10 "Лестер Сити" 14 5 4 5 22-25 -3 19
11 "Кристал Пэлас" 14 3 7 4 19-20 -1 16
12 "Брентфорд" 14 4 4 6 17-19 -2 16
13 "Астон Вилла" 14 5 1 8 19-23 -4 16
14 "Эвертон" 14 4 3 7 17-24 -7 15
15 "Саутгемптон" 14 3 6 5 13-20 -7 15
16 "Лидс Юнайтед" 14 3 6 5 13-20 -7 15
17 "Уотфорд" 14 4 1 9 19-26 -7 13
18 "Бернли" 13 1 7 5 14-20 -6 10
19 "Норвич Сити" 14 2 4 8 8-28 -20 10
20 "Ньюкасл" 14 0 7 7 16-30 -14 7
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В статье: Арсенал (Лондон) Премьер-лига Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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genpet (Николаев)
07.11.2021 в 21:55
Тоттенхэм мало забил, но в середине
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