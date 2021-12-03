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Только у четырех команд положительная разница мячей. Турнирная таблица АПЛ после 14 туров
Челси, Манчестер Сити и Ливерпуль увеличивают отрыв
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В чемпионской гонке в английской Премьер-лиги продолжают участвовать три команды. Посреди недели “Челси”, “Манчестер Сити” и “Ливерпуль” снова взяли по три очка и увеличили отрыв от своих преследователей.
Превосходство троицы над всей лигой ощутимо в разнице мячей: +27 у “Челси”, +21 у “Манчестер Сити” и +31 у “Ливерпуля”. Помимо лидеров чемпионата только “Вест Хэм” сохраняет положительный баланс (+8). У двух команд разница нейтральная, у всех остальных, в том числе пятого “Арсенала” и шестого “Тоттенхэма” отрицательный баланс забитых и пропущенных мячей.
“Ньюкасл” остается последней командой чемпионата без побед.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Челси"
|14
|10
|3
|1
|33-6
|+27
|33
|2
|"Манчестер Сити"
|14
|10
|2
|2
|29-8
|+21
|32
|3
|"Ливерпуль"
|14
|9
|4
|1
|43-12
|+31
|31
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|14
|7
|3
|4
|25-17
|+8
|24
|5
|"Арсенал"
|14
|7
|2
|5
|17-20
|-3
|23
|6
|"Тоттенхэм"
|13
|7
|1
|5
|13-17
|-4
|22
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|14
|6
|3
|5
|24-24
|0
|21
|8
|"Вулверхэмптон"
|14
|6
|3
|5
|12-12
|0
|21
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|14
|4
|7
|3
|13-15
|-2
|19
|10
|"Лестер Сити"
|14
|5
|4
|5
|22-25
|-3
|19
|11
|"Кристал Пэлас"
|14
|3
|7
|4
|19-20
|-1
|16
|12
|"Брентфорд"
|14
|4
|4
|6
|17-19
|-2
|16
|13
|"Астон Вилла"
|14
|5
|1
|8
|19-23
|-4
|16
|14
|"Эвертон"
|14
|4
|3
|7
|17-24
|-7
|15
|15
|"Саутгемптон"
|14
|3
|6
|5
|13-20
|-7
|15
|16
|"Лидс Юнайтед"
|14
|3
|6
|5
|13-20
|-7
|15
|17
|"Уотфорд"
|14
|4
|1
|9
|19-26
|-7
|13
|18
|"Бернли"
|13
|1
|7
|5
|14-20
|-6
|10
|19
|"Норвич Сити"
|14
|2
|4
|8
|8-28
|-20
|10
|20
|"Ньюкасл"
|14
|0
|7
|7
|16-30
|-14
|7
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