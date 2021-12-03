Только у четырех команд положительная разница мячей. Турнирная таблица АПЛ после 14 туров

В чемпионской гонке в английской Премьер-лиги продолжают участвовать три команды. Посреди недели “Челси”, “Манчестер Сити” и “Ливерпуль” снова взяли по три очка и увеличили отрыв от своих преследователей.

Превосходство троицы над всей лигой ощутимо в разнице мячей: +27 у “Челси”, +21 у “Манчестер Сити” и +31 у “Ливерпуля”. Помимо лидеров чемпионата только “Вест Хэм” сохраняет положительный баланс (+8). У двух команд разница нейтральная, у всех остальных, в том числе пятого “Арсенала” и шестого “Тоттенхэма” отрицательный баланс забитых и пропущенных мячей.

“Ньюкасл” остается последней командой чемпионата без побед.