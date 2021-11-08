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АПЛ вернет стоячие места на трибунах – известно, когда и на чьих стадионах будут тестировать "новшество"
Все новое – это хорошо забытое старое
Getty Images / Global Images Ukraine
"Кардифф Сити", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" станут первыми клубами, которые с 1 января 2022 года откроют на своих стадионах стоячие места на трибунах.
Отметим, что это будет пробный запуск проекта. В случае успешной реализации в рамках тестового периода, так называемые стоячие трибуны будут введены на других аренах клубов Английской Премьер-лиги.
Cardiff City, Chelsea, Man City, Man Utd and Tottenham will be the first clubs to pilot safe standing, from 1 Jan 2022, Sports Minister, Nigel Huddleston, has announced.— Simon Stone (@sistoney67) November 8, 2021
Напомним, что причиной запрета в свое время стала трагедия в Хиллсборо во время полуфинального матча Кубка Англии между "Ноттингем Форест" и "Ливерпулем" в 1989 году. Тогда в результате давки погибло 97 человек, 766 болельщиков получили травмы. Стоячие места на трибунах разрешены в Германии, где во время матчей чемпионата и Кубка снимаются кресла с фан-секторов.
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