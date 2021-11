АПЛ вернет стоячие места на трибунах – известно, когда и на чьих стадионах будут тестировать "новшество"

"Кардифф Сити", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" станут первыми клубами, которые с 1 января 2022 года откроют на своих стадионах стоячие места на трибунах.

Отметим, что это будет пробный запуск проекта. В случае успешной реализации в рамках тестового периода, так называемые стоячие трибуны будут введены на других аренах клубов Английской Премьер-лиги.

Cardiff City, Chelsea, Man City, Man Utd and Tottenham will be the first clubs to pilot safe standing, from 1 Jan 2022, Sports Minister, Nigel Huddleston, has announced.