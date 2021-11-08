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АПЛ вернет стоячие места на трибунах – известно, когда и на чьих стадионах будут тестировать "новшество"

Англия
(2 голосов)

Все новое – это хорошо забытое старое

АПЛ вернет стоячие места на трибунах – известно, когда и на чьих стадионах будут тестировать "новшество"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Кардифф Сити", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" станут первыми клубами, которые с 1 января 2022 года откроют на своих стадионах стоячие места на трибунах.

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Отметим, что это будет пробный запуск проекта. В случае успешной реализации в рамках тестового периода, так называемые стоячие трибуны будут введены на других аренах клубов Английской Премьер-лиги.

Напомним, что причиной запрета в свое время стала трагедия в Хиллсборо во время полуфинального матча Кубка Англии между "Ноттингем Форест" и "Ливерпулем" в 1989 году. Тогда в результате давки погибло 97 человек, 766 болельщиков получили травмы. Стоячие места на трибунах разрешены в Германии, где во время матчей чемпионата и Кубка снимаются кресла с фан-секторов.

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ
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Комментарии (3)
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2.dc (Николаев)
08.11.2021 в 15:26
Ну-да, ну-да … вы ещё, в порядке эксперимента, мячи со шнуровкой попробуйте. Как в лоб заедит, особливо если в грязь да по дождику, так не знаешь какому Богу молиться … PS: имхо, не очень то и здравая это идейка … (
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0
-3
Весела Дача (Кривий Ріг)
08.11.2021 в 19:24
Отличная идея, сидеть полтора часа это пытка для меня.
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
08.11.2021 в 19:43
Учитывая что стадионы у них под завязку а расширять некуда это самый правильный шаг.
0
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