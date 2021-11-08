Сульшера уволят, если место в топ-4 будет под угрозой

Оле-Гуннар Сульшер останется главным тренером "Манчестер Юнайтед" до тех пор, пока место в топ-4 не окажется под вопросом, сообщает ESPN. В клубе хотели бы сохранить норвежца.

Медиа со ссылкой на источники, близкие к 48-летнему специалисту, утверждает, что руководство "Юнайтед" сказало тренеру готовиться к игре против "Уотфорда", которая состоится 20 ноября. Норвежец уверен, что сможет изменить ситуацию в "МЮ".

Сообщается, что результаты, которые "МЮ" в этом сезоне демонстрирует в Лиге чемпионов, – основная причина, по которой Сульшер еще не уволен.

Сейчас манчестерский клуб занимает 6-е место в таблице Премьер-лиги. "Юнайтед" отстает от лидирующего "Челси" на 9 очков, а от 4-го места – на 5.

В Лиге чемпионов "МЮ" после 4 матчей занимает 1-е место в группе F, набрав 7 очков и опережая "Вильярреал", у которого столько же баллов, по дополнительным показателям.

Напомним, что в прошлом году "Манчестер Юнайтед" не сумел выйти из группы в Лиге чемпионов, а два года назад вылетел в 1/4 от "Барселоны".