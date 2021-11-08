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Официально: Эдди Хау – новый главный тренер Ньюкасла
Не самый яркий из кандидатов
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Твиттер "Ньюкасла" сообщил о назначении Эдди Хау главным тренером команды. 43-летний специалист подписал соглашение до 2024 года.
???? ????????????????-???????? ???????????? ???????????????? ????— Newcastle United FC (@NUFC) November 8, 2021
We are delighted to confirm the appointment of Eddie Howe as the club’s new head coach.
Welcome to Newcastle United, Eddie! ⚫️⚪️
Хау ранее работал в "Бернли" и "Борнмуте", который он покинул летом прошлого года и с тех пор был без работы.
Ранее среди претендентов на вакантное место назывались Унай Эмери, Фрэнк Лэмпард, Паоло Фонсека и Люсьен Фавр.
Сейчас "Ньюкасл" занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав 5 очков в 11 турах.
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