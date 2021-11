Официально: Эдди Хау – новый главный тренер Ньюкасла

Твиттер "Ньюкасла" сообщил о назначении Эдди Хау главным тренером команды. 43-летний специалист подписал соглашение до 2024 года.

We are delighted to confirm the appointment of Eddie Howe as the club’s new head coach.



Welcome to Newcastle United, Eddie! ⚫️⚪️