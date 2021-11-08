  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Эдди Хау – новый главный тренер Ньюкасла
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Эдди Хау – новый главный тренер Ньюкасла

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Не самый яркий из кандидатов

Официально: Эдди Хау – новый главный тренер Ньюкасла

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Твиттер "Ньюкасла" сообщил о назначении Эдди Хау главным тренером команды. 43-летний специалист подписал соглашение до 2024 года.

Хау ранее работал в "Бернли" и "Борнмуте", который он покинул летом прошлого года и с тех пор был без работы.

Ранее среди претендентов на вакантное место назывались Унай Эмери, Фрэнк Лэмпард, Паоло Фонсека и Люсьен Фавр.

Сейчас "Ньюкасл" занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав 5 очков в 11 турах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ньюкасл Эдди Хау
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
nufc.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Elektrikc (Львів)
08.11.2021 в 20:46
не то, не так...
Ответить
+1
-2
янковский ян (Запорожье)
08.11.2021 в 19:39
Может я что то не понимаю в футболе но под такие деньги нужен тренер с именем. Они ведь планируют брать готовых игроков. Попробуй управлять сложившимися звёздами если у тебя нет репутации.
Ответить
0
-1
Медведь с балалайкой (Харьков)
08.11.2021 в 19:48
На сегодня - им надо не вылететь из АПЛ, а то будет фейл, я бы на их месте вообще взял бы Биг Сема, ото спец вытягивать рагулей с дна ...
Ответить
+1
-1
football_soccer (Украина)
08.11.2021 в 21:30
вспомни сколько тренеров и игроков прошло через Сити, пока наконец не пришел Гвардиола и не собрал нынешний состав. Какие бы не были там деньги, сразу топом они не станут и топовый тренер сразу результат не даст. Поэтому решение правильное на ближайшие 2 сезона, если они конечно прям в этом году не вылетят в шип
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...