  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсен Венгер: Я должен был поработать в другом месте. Дважды мог уйти в Реал
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсен Венгер: Я должен был поработать в другом месте. Дважды мог уйти в Реал

Англия
Обновлено
(4 голосов)

Француз жалеет, что так и не ушел в другой топ-клуб

Арсен Венгер: Я должен был поработать в другом месте. Дважды мог уйти в Реал

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что должен был уйти из клуба раньше. "Реал", "МЮ", "Ювентус" и "ПСЖ" предлагали работу легендарному специалисту.

"Я полностью отождествлял себя с клубом, и это стало моей ошибкой. Мой главный недостаток – я слишком люблю место, в котором нахожусь. Вернее, находился. Жалею об этом. Я должен был поработать в другом месте.

Иногда я думаю: сломалось ли что-то после сезона, в котором мы ни разу не проиграли? 2007 год стал решающим. Тогда я впервые почувствовал, что в руководстве есть конфликты.

Я разрывался между верностью клубу и верностью Дэвиду Дейну. Я до сих пор задаюсь вопросом о том, правильно ли поступил, потому что после того момента жизнь уже не была прежней.

Я мог возглавить сборную Франции. В сборную Англии меня звали дважды или трижды. Дважды я мог уйти в "Реал". Еще были варианты с "Ювентусом", "ПСЖ" и даже "МЮ"", – приводит слова Венгера Goal.com.

Напомним, что Венгер тренировал "Арсенал" с 1996 по 2018 год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Арсен Венгер Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед ПСЖ
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Loader (Днепр)
08.11.2021 в 22:26
В чем смысл смотреть назад? Всегда можно найти то, о чем стоит жалеть.
Ответить
0
-1
Lion Killer (Львів)
09.11.2021 в 02:04
ну чому, цікаво почути чому не міняв клуб і звідки отримував пропозиції. Поверни час назад, я більш ніж впевнений, він би знову залишився в Арсеналі
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...