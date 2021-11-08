Арсен Венгер: Я должен был поработать в другом месте. Дважды мог уйти в Реал

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что должен был уйти из клуба раньше. "Реал", "МЮ", "Ювентус" и "ПСЖ" предлагали работу легендарному специалисту.

"Я полностью отождествлял себя с клубом, и это стало моей ошибкой. Мой главный недостаток – я слишком люблю место, в котором нахожусь. Вернее, находился. Жалею об этом. Я должен был поработать в другом месте.

Иногда я думаю: сломалось ли что-то после сезона, в котором мы ни разу не проиграли? 2007 год стал решающим. Тогда я впервые почувствовал, что в руководстве есть конфликты.

Я разрывался между верностью клубу и верностью Дэвиду Дейну. Я до сих пор задаюсь вопросом о том, правильно ли поступил, потому что после того момента жизнь уже не была прежней.

Я мог возглавить сборную Франции. В сборную Англии меня звали дважды или трижды. Дважды я мог уйти в "Реал". Еще были варианты с "Ювентусом", "ПСЖ" и даже "МЮ"", – приводит слова Венгера Goal.com.

Напомним, что Венгер тренировал "Арсенал" с 1996 по 2018 год.