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Сульшер может покинуть МЮ, как только ему найдут замену
Все-таки "Out"?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Оле-Гуннар Сульшер в скором времени может покинуть пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщает Manchester Evening News. Но клуб будет принимать какие-то решения в этом направлении после того, как найдет замену.
В "Юнайтед" считают отставку норвежца на каком-то этапе текущего сезоне неизбежной.
Ранее сообщалось, что будущее Сульшера напрямую зависит от того, будет ли поставлено под угрозу попадание "Юнайтед" в топ-4 по итогам сезона.
Напомним, что у "МЮ" лишь две победы в последних 6 матчах – с "Тоттенхэмом" и "Аталантой". "Дьяволы" проиграли "Лестеру", "Ливерпулю" и "Манчестер Сити", а также сыграли вничью с той же "Аталантой".
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