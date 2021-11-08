Сульшер может покинуть МЮ, как только ему найдут замену

Оле-Гуннар Сульшер в скором времени может покинуть пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщает Manchester Evening News. Но клуб будет принимать какие-то решения в этом направлении после того, как найдет замену.

В "Юнайтед" считают отставку норвежца на каком-то этапе текущего сезоне неизбежной.

Ранее сообщалось, что будущее Сульшера напрямую зависит от того, будет ли поставлено под угрозу попадание "Юнайтед" в топ-4 по итогам сезона.

Напомним, что у "МЮ" лишь две победы в последних 6 матчах – с "Тоттенхэмом" и "Аталантой". "Дьяволы" проиграли "Лестеру", "Ливерпулю" и "Манчестер Сити", а также сыграли вничью с той же "Аталантой".