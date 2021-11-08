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Сульшер может покинуть МЮ, как только ему найдут замену

Англия
(2 голосов)

Все-таки "Out"?

Сульшер может покинуть МЮ, как только ему найдут замену

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Оле-Гуннар Сульшер в скором времени может покинуть пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщает Manchester Evening News. Но клуб будет принимать какие-то решения в этом направлении после того, как найдет замену.

В "Юнайтед" считают отставку норвежца на каком-то этапе текущего сезоне неизбежной.

Ранее сообщалось, что будущее Сульшера напрямую зависит от того, будет ли поставлено под угрозу попадание "Юнайтед" в топ-4 по итогам сезона.

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Напомним, что у "МЮ" лишь две победы в последних 6 матчах – с "Тоттенхэмом" и "Аталантой". "Дьяволы" проиграли "Лестеру", "Ливерпулю" и "Манчестер Сити", а также сыграли вничью с той же "Аталантой".

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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Комментарии (1)
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Volder (Ков)
09.11.2021 в 10:54
Сольскьяер!!! Перестаньте насиловать человеку фамилию!
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