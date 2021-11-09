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Бывший игрок МЮ: Сульшер выставил ван де Бека на посмешище. Я бы послал Оле

Англия
(4 голосов)

Голландцу пора бежать из Манчестера

Бывший игрок МЮ: Сульшер выставил ван де Бека на посмешище. Я бы послал Оле

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Пол Инс, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", оценил положение хавбека Донни ван де Бека в команде. "Такие решения меня просто ставят в тупик", – приводит его слова Daily Mail.

"Донни ван де Бек в матче с "Аталантой" получает 4 минуты. Меня беспокоят решения, которые принимает Сульшер. Это игрок, которому Оле сказал: "Приезжай на Олд Траффорд, ты будешь играть в стартовом составе, мы заплатим за тебя 40 миллионов фунтов, ты будешь центральным звеном полузащиты".

И Донни думает: "К черту все, это моя мечта, я именно этого и ждал". Проходит два года, и он сидит на скамейке. Оле выставил его на посмешище.

Он не только выставил его на посмешище, но еще и дал Донни сыграть 4 минуты с "Аталантой", а потом такой: "Ой, кстати, вот тебе шанс себя проявить. Выходи на 10 минут против "Ман Сити", когда мы 85 минут играем без мяча, и покажи мне, на что ты способен!".

Если бы я был Донни ван де Беком, я бы сказал: "Да пошел ты, я не буду выходить, ты хочешь, чтоб я вышел на 10 минут, когда мы весь матч провели без мяча?". Это еще большее издевательство.

Такие решения меня просто ставят в тупик. Я их не понимаю. Он не дал Лингарду уйти в "Вест Хэм", потому что пообещал, что тот будет важной частью команды. Команда проигрывает 0:2, а он Джесси не выпускает. Также давайте посмотрим на ситуацию с Погба – его начинают все время удалять, обстановка накаляется. По окончании сезона он уйдет", – сказал Инс The United Stand.

Пол Инс выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1989 по 1995 годы и провел 206 матчей клуб. Полузащитник также выступал за сборную Англии.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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Источник:
dailymail.co.u

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Комментарии (3)
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pyvovarchyk (Львів)
09.11.2021 в 08:12
був вже один принижений.- "Миля, выходи". - "Васильевич, я не буду выходить, при всем уважении. Счет – 0:3, погода – минус 7 градусов. Только унижаться перед всей страной..."
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+2
0
poni74 (Харьков)
09.11.2021 в 03:06
Это эмоции
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+3
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veles7 (Днепр)
09.11.2021 в 21:58
Понятно, что эмоции. Но Ван де Бек переходил в МЮ сформировавшейся звездой, за неплохие деньги. Наверняка обещали основу. Но вместо этого садят на банку, не давая не единого шанса, а вместо него играют Фред, МакТоминей и ленивец Погба. Все они, как минимум, ничем не лучше, а то и вообще не тянут уровень МЮ. Думаю, Полу обидно за команду и он искренне негодует от неадекватных решений тренера, причём их неадекватность очевидна не только ему.
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