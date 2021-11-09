Бывший игрок МЮ: Сульшер выставил ван де Бека на посмешище. Я бы послал Оле

Пол Инс, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", оценил положение хавбека Донни ван де Бека в команде. "Такие решения меня просто ставят в тупик", – приводит его слова Daily Mail.

"Донни ван де Бек в матче с "Аталантой" получает 4 минуты. Меня беспокоят решения, которые принимает Сульшер. Это игрок, которому Оле сказал: "Приезжай на Олд Траффорд, ты будешь играть в стартовом составе, мы заплатим за тебя 40 миллионов фунтов, ты будешь центральным звеном полузащиты".

И Донни думает: "К черту все, это моя мечта, я именно этого и ждал". Проходит два года, и он сидит на скамейке. Оле выставил его на посмешище.

Он не только выставил его на посмешище, но еще и дал Донни сыграть 4 минуты с "Аталантой", а потом такой: "Ой, кстати, вот тебе шанс себя проявить. Выходи на 10 минут против "Ман Сити", когда мы 85 минут играем без мяча, и покажи мне, на что ты способен!".

Если бы я был Донни ван де Беком, я бы сказал: "Да пошел ты, я не буду выходить, ты хочешь, чтоб я вышел на 10 минут, когда мы весь матч провели без мяча?". Это еще большее издевательство.

Такие решения меня просто ставят в тупик. Я их не понимаю. Он не дал Лингарду уйти в "Вест Хэм", потому что пообещал, что тот будет важной частью команды. Команда проигрывает 0:2, а он Джесси не выпускает. Также давайте посмотрим на ситуацию с Погба – его начинают все время удалять, обстановка накаляется. По окончании сезона он уйдет", – сказал Инс The United Stand.

Пол Инс выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1989 по 1995 годы и провел 206 матчей клуб. Полузащитник также выступал за сборную Англии.