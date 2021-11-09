  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почерк Гвардиолы. ВИДЕО, как в голе в ворота МЮ приняли участие все футболисты Ман Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почерк Гвардиолы. ВИДЕО, как в голе в ворота МЮ приняли участие все футболисты Ман Сити

Англия
(4 голосов)

Каталонец поставил такие голы на поток

Почерк Гвардиолы. ВИДЕО, как в голе в ворота МЮ приняли участие все футболисты Ман Сити

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Это далеко не первый случай, когда в результативной атаке принимает участие вся команда. Тем более если это команда Хосепа Гвардиолы. Такое подмечали и тогда, когда он являлся тренером Барселоны, и тогда, когда возглавлял Баварию. Да и с Манчестером Сити уже делал неоднократно. Тем не менее, каждый следующий раз удивляешься мастерству игроков и огромной работе тренерского штаба, который отшлифовал командные маневры.

В субботу, 6 ноября, состоялось дерби Манчестера. У Юнайтеда не было шансов в игре с Сити и, если бы не Де Хеа, пропустил бы гораздо больше голов. Впрочем, горожанам хватило двух голов для уверенной победы. И именно во время второго взятия Манчестер Сити использовал в голевой атаке всех игроков команды. В подготовительной фазе было сделано 26 передач подряд, пока Канселу не выполнил результативную подачу на Бернарду Силву. Пеп может гордиться своей командой!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити лучшие голы
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Maldini (Киев)
09.11.2021 в 11:30
У нас бы же не хватило терпения!ИМЕЮ ВВИДУ МАН.СИТИ!Просто здорово!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...