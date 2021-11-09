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Почерк Гвардиолы. ВИДЕО, как в голе в ворота МЮ приняли участие все футболисты Ман Сити
Каталонец поставил такие голы на поток
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Это далеко не первый случай, когда в результативной атаке принимает участие вся команда. Тем более если это команда Хосепа Гвардиолы. Такое подмечали и тогда, когда он являлся тренером Барселоны, и тогда, когда возглавлял Баварию. Да и с Манчестером Сити уже делал неоднократно. Тем не менее, каждый следующий раз удивляешься мастерству игроков и огромной работе тренерского штаба, который отшлифовал командные маневры.
В субботу, 6 ноября, состоялось дерби Манчестера. У Юнайтеда не было шансов в игре с Сити и, если бы не Де Хеа, пропустил бы гораздо больше голов. Впрочем, горожанам хватило двух голов для уверенной победы. И именно во время второго взятия Манчестер Сити использовал в голевой атаке всех игроков команды. В подготовительной фазе было сделано 26 передач подряд, пока Канселу не выполнил результативную подачу на Бернарду Силву. Пеп может гордиться своей командой!
Every single player touched the ball in a pass move for our second goal! #ManCity pic.twitter.com/o5bRVsSSb3— Manchester City (@ManCity) November 8, 2021
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