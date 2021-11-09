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Кассано: Играй моя мама на позиции левого защитника Сити, МЮ бы все равно проиграл горожанам
Укол от Антонио, но вряд ли в адрес Зинченко, ведь там сейчас в основном Канселу
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-форвард Антонио Кассано прокомментировал итог центрального поединка 11-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" (0:2). Цитирует Кассано Calciomercato.
"Если бы моя мама играла на позиции левого защитника "Манчестер Сити", то они бы все равно выиграли у "Манчестер Юнайтед". Хосеп устроил им занятия по румбе. Назвать это поражение уроком – это комплимент".
"Манчестер Юнайтед" находится на 6-м месте в турнирной таблице с 17 очками в активе. В ЛЧ за 4 тура "дьяволы" набрали 7 очков, команда находится на 1-й позиции в квартете F.
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