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Гвардиола высказался о возможном трансфере Стерлинга в Барселону

Англия
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Форвард может сменить клубную прописку

Гвардиола высказался о возможном трансфере Стерлинга в Барселону

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об интересе "Барселоны" к форварду "горожан" Рахиму Стерлингу.

"Если честно, я об этом ничего не знаю. Но я бы в любом случае ничего не сказал. Если "Барселона" интересуется игроками вашего клуба, то я уверен, что она может их заполучить. "Барса" остаётся привлекательным клубом. Город, клуб, история всегда привлекают тренеров и игроков.

Если "Барселона" действительно заинтересована в ком-то, то клуб может задействовать медиа, чтобы повлиять на трансфер. Это характерная черта "Барселоны": они делают то, что хотят, хорошо это или плохо", — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Стерлинг в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 9 матчей и забил 1 гол.

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В статье: Хосеп Гвардиола Рахим Стерлинг Манчестер Сити
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