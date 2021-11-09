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Сауль не вернется в зимнее трансферное окно в Атлетико

Англия
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Футболист выступает за лондонский клуб на правах аренды

Сауль не вернется в зимнее трансферное окно в Атлетико

Getty Images

Новина українською

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес, находящийся в "Челси" на правах аренды, не вернется в мадридский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Marca.

По информации источника, лондонский клуб был готов вернуть 26-летнего испанца в "Атлетико", однако в арендном соглашении между клубами до 30 июня 2022 года нет пункта о досрочном расторжении контракта.

В нынешнем сезоне Сауль провел восемь матчей и забил один мяч.

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В статье: Челси (Лондон) Сауль Ньигес
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