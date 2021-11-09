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Сульшер дал неделю отдыха игрокам МЮ. В клубе удивлены

Англия
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Лишний раз давят на норвежца

Сульшер дал неделю отдыха игрокам МЮ. В клубе удивлены

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер в понедельник улетел с семьей в Норвегию на частном самолете, предоставив игрокам, не вызванным в сборные, неделю выходных. Это удивило футболистов и сотрудников клуба, сообщает Daily Mail.

В команде решение называют "неожиданным".

В понедельник защитник Рафаэль Варан прибыл на базу "МЮ", чтобы пройти медицинские процедуры, а нападающий Маркус Рашфорд, отказавшийся от вызова в сборную Англии, должен тренироваться, чтобы набрать форму.

Всех остальных игроков "МЮ" не было на базе с субботы.

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Напомним, что у "Манчестер Юнайтед" всего 2 победы в последних 6 матчах. "Дьяволы" трижды проиграли и один раз сыграли вничью.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
dailymail.co.uk

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