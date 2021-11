Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард может возглавить "Астон Виллу", сообщает журналист The Economist Хамиш Азул в своём твиттере. Назначение может случиться до пятницы.

Steven Gerrard “now ready to take up offer” of Aston Villa Manager this week. Compensation close to agreed between two clubs. Did last night’s text from Villa’s most famous fan to Gerrard make a difference? New man to assume role by Friday. More to follow. HA. #AVFC #RangersFC pic.twitter.com/em9V3Xl324