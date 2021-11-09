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Фабрицио Романо: Большинство совета директоров МЮ поддерживает Сульшера
Отставка за горами
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Руководство "Манчестер Юнайтед" не планирует увольнять Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды, сообщает журналист Фабрицио Романо. Большинство совета директоров поддерживает норвежца.
Three days after derby defeat, there are still no contacts between Manchester United board and other managers. No talks. ???????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2021
Ole Gunnar Solskjær still supported by main part of board members. Joel Glazer only one who can change the situation - but there’s still no signal. pic.twitter.com/0nxdW56KrJ
Сообщается, что повлиять может лишь совладелец "МЮ" Джоэл Глейзер, но от него пока не поступало никаких сигналов.
Прошло три дня после поражения в манчестерском дерби, но "Юнайтед" до сих пор не контактировал с другими тренерами. Сейчас у клуба нет переговоров ни с кем.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" проиграл 6 из 12 последних матчей. Команда занимает 6-е место в таблице АПЛ, на 5 очков отставая от четвертого места и на 9 – от первого.
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