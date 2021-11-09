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Фабрицио Романо: Большинство совета директоров МЮ поддерживает Сульшера

Англия
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Отставка за горами

Фабрицио Романо: Большинство совета директоров МЮ поддерживает Сульшера

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Руководство "Манчестер Юнайтед" не планирует увольнять Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды, сообщает журналист Фабрицио Романо. Большинство совета директоров поддерживает норвежца.

Сообщается, что повлиять может лишь совладелец "МЮ" Джоэл Глейзер, но от него пока не поступало никаких сигналов.

Прошло три дня после поражения в манчестерском дерби, но "Юнайтед" до сих пор не контактировал с другими тренерами. Сейчас у клуба нет переговоров ни с кем.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" проиграл 6 из 12 последних матчей. Команда занимает 6-е место в таблице АПЛ, на 5 очков отставая от четвертого места и на 9 – от первого.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Фабрицио Романо
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