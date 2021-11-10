Кто из известных игроков выступал за Вест Хэм - тест от UA-футбол

В прошлом, 11-м, туре АПЛ лондонский "Вест Хэм" создал сенсацию. "Молотобойцы" дома в результативном матче обыграли "Ливерпуль" 3:2, нанеся подопечным Юргена Клоппа первое поражение в сезоне во всех соревнованиях. Благодаря этой победе команда Дэвида Мойеса обошла "мерсисайдцев" и поднялась на третье место, отставая от лидера первенства лондонского "Челси" всего на три очка.

В связи с этой неожиданной победой "Вест Хэма" мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных футболистов, выступавших за лондонский клуб. У вас есть четыре минуты и 30 известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной игрок за "молотобойцев".