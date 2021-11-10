Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл хочет подписать спортивного директора Ливерпуля
Майкл Эдвардс может перебраться на "Сент Джеймс Парк"
Новый главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау хочет пригласить в команду спортивного директора "Ливерпуля" Майкла Эдвардса, сообщает Daily Mail.
Срок действия контракта Эдвардса с мерсисайдским клубом истекает в конце сезона, и сообщается, что он уведомил руководство клуба о желании покинуть "Ливерпуль".
Хау встретился с Эдвардсом, чтобы предложить ему эту работу после победы "Ливерпуля" над "Атлетико" в матче 4-го тура Лиги чемпионов (2:0). Эти специалисты работали вместе в "Портсмуте" в начале 2000-х.
Сообщается, что Майкл может перейти на новое место работы уже зимой.
Эдвардс занимает должность спортивного директора "Ливерпуля" с 2016 года.
Популярное сейчас
- Костакурта - о Шевченко в Дженоа: Никогда бы не поверил, что он будет тренировать
- "Именно из-за него взял себе №35". Вратарь Динамо назвал своего неожиданного кумира
- Украина - Болгария: где и когда смотреть товарищеский матч
- Бывший игрок МЮ: Сульшер выставил ван де Бека на посмешище. Я бы послал Оле
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
- Неймар, Мбаппе, Погба и жена Кочергина. Как звезды праздновали Хэллоуин. ФОТО