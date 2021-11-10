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Ньюкасл хочет подписать спортивного директора Ливерпуля

Англия
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Майкл Эдвардс может перебраться на "Сент Джеймс Парк"

Ньюкасл хочет подписать спортивного директора Ливерпуля

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Новый главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау хочет пригласить в команду спортивного директора "Ливерпуля" Майкла Эдвардса, сообщает Daily Mail.

Срок действия контракта Эдвардса с мерсисайдским клубом истекает в конце сезона, и сообщается, что он уведомил руководство клуба о желании покинуть "Ливерпуль".

Хау встретился с Эдвардсом, чтобы предложить ему эту работу после победы "Ливерпуля" над "Атлетико" в матче 4-го тура Лиги чемпионов (2:0). Эти специалисты работали вместе в "Портсмуте" в начале 2000-х.

Сообщается, что Майкл может перейти на новое место работы уже зимой.

Эдвардс занимает должность спортивного директора "Ливерпуля" с 2016 года.

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В статье: Ливерпуль Ньюкасл
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