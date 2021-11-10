Чешский миллиардер приобрёл часть акций Вест Хэм Юнайтед

"Вест Хэм Юнайтед" на официальном сайте объявил о приобретении 27% акций клуба чешской инвестиционной группой 1890s holdings.

Согласно условиям сделки, глава группы миллиардер Даниэль Кршетински и его деловой партнёр Павел Хорски войдут в совет директоров английского клуба.

"Я рад, что эта сделка закрыта. Я люблю футбол. Я ценю и уважаю исключительную историю и традиции "Вест Хэм Юнайтед", а также преданную и страстную фанатскую базу клуба. Развитие и рост клуба в последние годы были очевидны для всех. Я рад стать частью этого проекта, у которого большое будущее", — отметил Кршетински.

"Вест Хэм Юнайтед" в 11 матчах набрал 23 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.