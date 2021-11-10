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Чешский миллиардер приобрёл часть акций Вест Хэм Юнайтед

Англия
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(1 голосов)

Переговоры прошли успешно

Чешский миллиардер приобрёл часть акций Вест Хэм Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вест Хэм Юнайтед" на официальном сайте объявил о приобретении 27% акций клуба чешской инвестиционной группой 1890s holdings.

Согласно условиям сделки, глава группы миллиардер Даниэль Кршетински и его деловой партнёр Павел Хорски войдут в совет директоров английского клуба.

"Я рад, что эта сделка закрыта. Я люблю футбол. Я ценю и уважаю исключительную историю и традиции "Вест Хэм Юнайтед", а также преданную и страстную фанатскую базу клуба. Развитие и рост клуба в последние годы были очевидны для всех. Я рад стать частью этого проекта, у которого большое будущее", — отметил Кршетински.

"Вест Хэм Юнайтед" в 11 матчах набрал 23 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

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В статье: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
10.11.2021 в 17:47
а так вообще можно? иметь отношение к двум клубам? а если Вест Хем пересечется со Спартой в Лиге Европы, что тогда? играть против самого себя? это же совсем неспортивно
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0
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Rezerf (Чернігів)
10.11.2021 в 19:04
Такє вже було і є. Лейпціг , та Залцбург належать Ред Булу.
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+1
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SPERMOROID (Київ)
10.11.2021 в 17:20
изи основа для нашего козака
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