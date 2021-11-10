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Рейнджерс получит 2-3 миллиона фунтов компенсации за переход Джеррарда

Англия
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Тренер отправится в Астон Виллу

Рейнджерс получит 2-3 миллиона фунтов компенсации за переход Джеррарда

Рейнджерс/Автор невідомий

Новина українською

Стала известна сумма компенсации за переход главного тренера "Рейнджерс" Стивена Джеррарда в "Астон Виллу".

По данным Daily Record, бирмингемцы заплатят за тренера компенсацию 2-3 миллиона фунтов.

"Астон Вилла" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, имея на счету 10 очков.

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В статье: Стивен Джеррард Рейнджерс (Глазго)
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