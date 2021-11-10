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Конте запретил в Тоттенхэме сэндвичи, кетчуп и майонез
Игрокам английского клуба будут в меньшем количестве давать соки
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте ввел ряд нововведений в команде. Как сообщает The Athletic, после одной из тренировок итальянец заявил нескольким футболистам, что у них есть лишний вес.
После этого Конте ввел обязательный командный обед и исключил из меню на базе "Тоттенхэма" тяжелую пищу, сэндвичи, кетчуп и майонез, а также призвал футболистов есть больше фруктов.
По информации источника, теперь игрокам будут в меньшем количестве давать фруктовые соки, а при приготовлении блюд уменьшат добавление подсолнечного и сливочного масла.
52-летний специалист возглавил "Тоттенхэм" 2 ноября. Контракт с итальянским тренером рассчитан до лета 2023 года
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