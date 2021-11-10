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Конте запретил в Тоттенхэме сэндвичи, кетчуп и майонез

Англия
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(1 голосов)

Игрокам английского клуба будут в меньшем количестве давать соки

Конте запретил в Тоттенхэме сэндвичи, кетчуп и майонез

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте ввел ряд нововведений в команде. Как сообщает The Athletic, после одной из тренировок итальянец заявил нескольким футболистам, что у них есть лишний вес.

После этого Конте ввел обязательный командный обед и исключил из меню на базе "Тоттенхэма" тяжелую пищу, сэндвичи, кетчуп и майонез, а также призвал футболистов есть больше фруктов.

По информации источника, теперь игрокам будут в меньшем количестве давать фруктовые соки, а при приготовлении блюд уменьшат добавление подсолнечного и сливочного масла.

52-летний специалист возглавил "Тоттенхэм" 2 ноября. Контракт с итальянским тренером рассчитан до лета 2023 года

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (7)
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mafan (Рівне)
10.11.2021 в 20:26
Вершкова ОЛІЯ???Ви ї....ти кальцію у змоскальованій й...й редакції. Москалюги гугл-перекладні!!!!!
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+2
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
10.11.2021 в 20:02
Щось це нагадує дурнуВАТНОГО Газзаєва, що на динамівський базі заглядав у каструлі і давав цінні вказівки. Не від цього в першу чергу залежать результати. Почитайте автобіографію Джеймі Варді, як він харчувався значний проміжок часу і що пив. Кому дано стати справжнім профі, тому не завадить кетчуп та сендвічі.
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
10.11.2021 в 19:24
Пока перерыв на сборные, Хави и Конте соревнуются в запретах на майонез с кетчупом
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+2
-1
ArchiArchi
10.11.2021 в 19:20
Только сейчас запретили, мне казалось там за питанием строго следят всюду, а на уровне Тотенхема так точно, а оказывается нет)))
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+2
0
Ol-g (Одесса)
10.11.2021 в 18:49
У меншій?
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0
-1
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Serega1111 (Киев)
10.11.2021 в 18:05
Вроде как профи и без тренера должны понимать, что им такое жрать противопоказано
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+4
-1
legio5 (Николаев)
10.11.2021 в 18:08
та там пьющих и курящих хватает, а ты про майонезы ))
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+4
-1


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