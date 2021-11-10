Официально: Спортивный директор Ливерпуля покинет клуб

Спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс покинет клуб летом, сообщает пресс-служба. Он не пойдет работать в "Ньюкасл", несмотря на интерес со стороны "сорок".

We have today announced future changes to the structure of our football operations leadership, with the news that Michael Edwards will step down as sporting director at the end of this season. — Liverpool FC (@LFC) November 10, 2021

Джулиан Уорд, в настоящее время помощник спортивного директора клуба, будет повышен в должности после ухода Эдвардса и займет более высокую должность.

Эдвардс не планирует работать в "Ньюкасле", сообщает The Telegraph. "Сороки" проявляли интерес к нему, но менеджер сообщил, что работать там не планирует

Майкл Эдвардс находится в структуре "Ливерпуля" с 2011 года. При нем, на посту спортивного директора, к клубу присоединились Мохамед Салах, Садио Мане, Алисон, Ван Дейк и другие, а также был продан Коутиньо.