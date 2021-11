Официально: Спортивный директор Ливерпуля покинет клуб

Спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс покинет клуб летом, сообщает пресс-служба. Он не пойдет работать в "Ньюкасл", несмотря на интерес со стороны "сорок".

We have today announced future changes to the structure of our football operations leadership, with the news that Michael Edwards will step down as sporting director at the end of this season.