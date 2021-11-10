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Официально: Спортивный директор Ливерпуля покинет клуб

Англия
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И не пойдет в "Ньюкасл"

Официально: Спортивный директор Ливерпуля покинет клуб

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс покинет клуб летом, сообщает пресс-служба. Он не пойдет работать в "Ньюкасл", несмотря на интерес со стороны "сорок".

Джулиан Уорд, в настоящее время помощник спортивного директора клуба, будет повышен в должности после ухода Эдвардса и займет более высокую должность.

Эдвардс не планирует работать в "Ньюкасле", сообщает The Telegraph. "Сороки" проявляли интерес к нему, но менеджер сообщил, что работать там не планирует

Майкл Эдвардс находится в структуре "Ливерпуля" с 2011 года. При нем, на посту спортивного директора, к клубу присоединились Мохамед Салах, Садио Мане, Алисон, Ван Дейк и другие, а также был продан Коутиньо.

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В статье: Ливерпуль Ньюкасл
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Источник:
telegraph.co.uk

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