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Официально: Стивен Джеррард – менеджер Астон Виллы

Англия
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Официально: Стивен Джеррард – менеджер Астон Виллы

Aston Villa

Новина українською

Футбольный клуб "Астон Вилла" рад объявить о назначении Стивена Джеррарда новым главным тренером первой команды. Деталей по трудовому договору пресс-служба "львов" не приводит. По информации британских СМИ, контракт подписан на 2,5 года.

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В прошлом сезоне Джеррард привел "Рейнджерс" к чемпионству в Шотландии, завершив кампанию с командой из Глазго без поражений. Отметим, что "Астон Вилла" сыграет с "Ливерпулем" 12 декабря.

Стивен защищал цвета "красных" с 1998-го по 2015-й. Путь игрока Джеррард завершил в "Лос-Анджелес Гэлакси". Тренерскую карьеру он начинал в "Ливерпуле" U-19, после этого переехав в Глазго.

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В статье: Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем)
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Источник:
Aston Villa

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