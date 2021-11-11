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Официально: Стивен Джеррард – менеджер Астон Виллы
Добро пожаловать обратно в АПЛ!
Aston Villa
Футбольный клуб "Астон Вилла" рад объявить о назначении Стивена Джеррарда новым главным тренером первой команды. Деталей по трудовому договору пресс-служба "львов" не приводит. По информации британских СМИ, контракт подписан на 2,5 года.
В прошлом сезоне Джеррард привел "Рейнджерс" к чемпионству в Шотландии, завершив кампанию с командой из Глазго без поражений. Отметим, что "Астон Вилла" сыграет с "Ливерпулем" 12 декабря.
Стивен защищал цвета "красных" с 1998-го по 2015-й. Путь игрока Джеррард завершил в "Лос-Анджелес Гэлакси". Тренерскую карьеру он начинал в "Ливерпуле" U-19, после этого переехав в Глазго.
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