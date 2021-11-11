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Поль Погба хочет быть самым высокооплачиваемым игроком в МЮ
Игрок не торопится подписывать контракт
Фото: PremierLeague / Автор: неизвестен
Французский полузащитник Поль Погба готов продлить контракт с "Манчестер Юнайтед" только при одном условии: "красные дьяволы" должны сделать его самым высокооплачиваемым игроком в клубе. Погба хочет получать даже больше, чем на данный момент зарабатывает Криштиану Роналду, информирует Manchester Evening News со ссылкой на L’Equipe.
Согласно сведениям источника, Погба хочет получать в "Манчестер Юнайтед" около € 585 тыс. в неделю. По действующему контракту, который истекает следующим летом, Поль зарабатывает вдвое меньше.
Если "Манчестер Юнайтед" и Погба не пролонгируют соглашение, футболист сможет вести переговоры с другими клубами, начиная с 1 января 2022 года.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Погба провёл 9 матчей и сделал 7 результативных передач.
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