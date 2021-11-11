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Гвардиола встретился с Левандовским
Намечается трансфер?
Фото: twitter.com/ManCity
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола встретился с нападающим "Баварии" и сборной Польши Робертом Левандовским, сообщает Sport.es.
По информации источника, Гвардиола на время перерыва на игры национальных команд уехал в Испанию и посетил расположение "Жироны", встретившись с главным тренером команды Мичелом.
Также в Жироне тренер встретился с Левандовским, который в составе сборной Польши готовится к встрече отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Андорры.
50-летний испанец возглавлял "Баварию" с 2013 по 2016 год. Под его руководством мюнхенская команда трижды становилась чемпионом Германии и дважды — обладателем Кубка Германии.
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