Ньюкасл хочет бесплатно подписать Инсинье

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 30-летнего итальянца заинтересован "Ньюкасл Юнайтед", информирует инсайдер Николо Скира в своём "твиттере".

Согласно сведениям источника, "Ньюкасл" следит за ситуацией вокруг нового контракта Инсинье и попробует бесплатно подписать игрока следующим летом. Напомним, действующее соглашение Лоренцо с "Наполи" истекает по окончании нынешнего сезона. Итальянский клуб предлагает форварду новый контракт с существенным понижением зарплаты.

В сезоне-2020/2021 Лоренцо сыграл 48 матчей во всех турнирах, забив 19 голов и сделав 11 голевых передач.