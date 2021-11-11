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Ньюкасл хочет бесплатно подписать Инсинье
Форвард может продолжить карьеру в английском клубе
Фото: Goal.com
Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 30-летнего итальянца заинтересован "Ньюкасл Юнайтед", информирует инсайдер Николо Скира в своём "твиттере".
Согласно сведениям источника, "Ньюкасл" следит за ситуацией вокруг нового контракта Инсинье и попробует бесплатно подписать игрока следующим летом. Напомним, действующее соглашение Лоренцо с "Наполи" истекает по окончании нынешнего сезона. Итальянский клуб предлагает форварду новый контракт с существенным понижением зарплаты.
В сезоне-2020/2021 Лоренцо сыграл 48 матчей во всех турнирах, забив 19 голов и сделав 11 голевых передач.
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