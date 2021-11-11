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Официально: Все клубы АПЛ выступили против проведения ЧМ каждые 2 года
Масштабный поворот
Фото: Premierleague.com / Автор: неизвестен
Клубы АПЛ официально выступили против идеи проведения чемпионата мира каждые 2 года, сообщает сайт Премьер-лиги. Идею выдвигал Арсен Венгер, бывший тренер "Арсенала".
"Все 20 клубов Премьер-лиги обсудили процесс реформы международного календаря после 2024 года и и единогласно выступили против предложения ФИФА проводить чемпионат мира среди мужчин раз в два года, равно как и против любых планов, которые предполагают значительное увеличение длительности окон на матчи сборных.
Клубы выразили обеспокоенность по поводу негативного воздействия последних предложений ФИФА на состояние игроков, на болельщиков, предсезонную подготовку и качество соревнований", – говорится в сообщении на сайте АПЛ.
Напомним, что ранее Арсен Венгер выступил с заявлением, в котором предложил участить проведение Чемпионата мира. Против инициативы выступили многие тренеры и работники футбольных клубов топ-5 лиг.
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