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Официально: Все клубы АПЛ выступили против проведения ЧМ каждые 2 года

Англия
(1 голосов)

Масштабный поворот

Официально: Все клубы АПЛ выступили против проведения ЧМ каждые 2 года

Фото: Premierleague.com / Автор: неизвестен

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Клубы АПЛ официально выступили против идеи проведения чемпионата мира каждые 2 года, сообщает сайт Премьер-лиги. Идею выдвигал Арсен Венгер, бывший тренер "Арсенала".

"Все 20 клубов Премьер-лиги обсудили процесс реформы международного календаря после 2024 года и и единогласно выступили против предложения ФИФА проводить чемпионат мира среди мужчин раз в два года, равно как и против любых планов, которые предполагают значительное увеличение длительности окон на матчи сборных.

Клубы выразили обеспокоенность по поводу негативного воздействия последних предложений ФИФА на состояние игроков, на болельщиков, предсезонную подготовку и качество соревнований", – говорится в сообщении на сайте АПЛ.

Напомним, что ранее Арсен Венгер выступил с заявлением, в котором предложил участить проведение Чемпионата мира. Против инициативы выступили многие тренеры и работники футбольных клубов топ-5 лиг.

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В статье: Арсен Венгер Арсенал (Лондон) ФИФА АПЛ Чемпионат Мира
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Источник:
premierleague.com

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Комментарии (2)
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DK с 6 лет (Киев)
11.11.2021 в 21:56
В АПЛ больше денег крутится чем на ЧМ. Но в целом это даже очень правильно.
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dimonxman again (London)
11.11.2021 в 21:38
И правильно. Вы только посмотрите как игроки ломаться стали. В половине матчей замены из-за травм делают уже в первом тайме! Еще пару лет назад, пока не влепили эти ЕВРОПА ЛИГА, кубок уефа 1...2....3...5.., так до этого замена в первом тайме было что-то неслыханное, из разряда вон выходящего. Нельзя так, игроки уже сыпятся от нагрузок...
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