Директор Ньюкасла о покупке клуба осенью: Мы рискнули, потому что клуб на 19 месте

Новый директор "Ньюкасла" Аманда Стэйвли рассказала о том, почему купили клуб осенью и о планах на зимнее трансферное окно. "Мы решили, что ничего не получится, если мы не купим "Ньюкасл" сейчас", – приводит слова топ-менеджера Sky Sports.

"Мы готовимся к зимнему трансферному окну. Это не то окно, в которое мы хотели бы инвестировать, потому что в январе вероятность неудачных сделок выше. Но сейчас это важно.

Мы могли бы легко не покупать клуб, а дождаться итогов январского окна, чтобы посмотреть, какое место в АПЛ он будет занимать, и уже после этого организовать сделку. Это стало бы безопасной инвестицией, но мы так сделали. Мы решили, что ничего не получится, если мы не купим "Ньюкасл" сейчас. Мы поняли, что должны рискнуть.

Мы пошли на этот риск, потому что клуб на 19-м месте. И Эдди Хау согласился на эту работу, зная, что это рискованно", – сказала Стэйвли в интервью клубной пресс-службе.

"Ньюкасл" после 11 туров идет на 19 месте в АПЛ. У команды пока ни одной победы в сезоне: 5 ничьих и 6 поражений.