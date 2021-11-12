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Полузащитник Манчестер Сити: Роналду – ориентир. Криштиану изменил футбол с точки зрения питания

Англия
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Полузащитник Манчестер Сити: Роналду – ориентир. Криштиану изменил футбол с точки зрения питания

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Ферран Торрес поделился своим мнением о форварде "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Он для меня – ориентир. Португалец изменил футбол с точки зрения питания, заботы о своем теле и инвестиций в него. Это длительный процесс, и последствия того, что ты делаешь сегодня, будут видны завтра. Футбол стал более требовательным к физической подготовке, и к этому нужно быть готовым".

"За вашей спиной должна быть команда профессионалов. У меня есть личный тренер и физиотерапевт. Они контактируют с клубом и помогают мне, постоянно поддерживают со мной связь – каждый день".

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ферран Торрес
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Источник:
MEN

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