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Полузащитник Манчестер Сити: Роналду – ориентир. Криштиану изменил футбол с точки зрения питания
Комплименты португальцу
Getty Images / Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Ферран Торрес поделился своим мнением о форварде "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
"Он для меня – ориентир. Португалец изменил футбол с точки зрения питания, заботы о своем теле и инвестиций в него. Это длительный процесс, и последствия того, что ты делаешь сегодня, будут видны завтра. Футбол стал более требовательным к физической подготовке, и к этому нужно быть готовым".
"За вашей спиной должна быть команда профессионалов. У меня есть личный тренер и физиотерапевт. Они контактируют с клубом и помогают мне, постоянно поддерживают со мной связь – каждый день".
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