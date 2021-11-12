Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
5 голов, 4 результативных передачи. Стало известно, кто стал лучшим игроком АПЛ в октябре
Он в сумасшедших физических кондициях
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком октября в чемпионате Англии. В прошлом месяце Мо забил 5 голов (1 хет-трик) и оформил 4 голевые передачи в 4 матчах первенства.
Также на приз претендовали Бен Чилвелл ("Челси", 3 гола в 4 матчах), Максвелл Корне ("Бернли", 3 гола в 3 поединках), Фил Фоден ("Манчестер Сити", 3 мяча и 1 результативный пас в 4 матчах), Валентино Ливраменто ("Саутгемптон", 1 гол в 4 встречах), Аарон Рэмсдейл ("Арсенал", 17 сэйвов в 4 матчах, 2 сухих матча), Деклан Райс ("Вест Хэм", гол + пас в 4 матчах), Мохамед Салах ("Ливерпуль", 5 голов и 4 ассиста в 4 матчах) и Юри Тилеманс ("Лестер", 2 гола в 4 играх).
There could only be one winner...@MoSalah is your @EASPORTSFIFA Player of the Month ????????????#PLAwards pic.twitter.com/RRfJDVz8ke— Premier League (@premierleague) November 12, 2021
Это четвертый раз, когда Салах получает данную награду, и впервые с марта 2018 года. Напомним, в сентябре лучшим был признан нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, в августе – страйкер "Вест Хэма" Майкл Антонио.
⚽ 5 goals— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 12, 2021
???? 4 assists
???? 1 hat-trick@MoSalah is October's @premierleague #POTM ????#FIFA22 #FUT #PLAwards pic.twitter.com/itFkHrVmux
Популярное сейчас
- Колос провел переговоры с двумя украинскими тренерами - СМИ
- Луческу привлек Самбу Диалло к тренировкам с первой командой Динамо
- Назван главный Лев матча Украины против Болгарии
- Берегитесь, гранды! ВИДЕО, как Вест Хэм обыграл Ливерпуль и вышел на третье место в АПЛ
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО