5 голов, 4 результативных передачи. Стало известно, кто стал лучшим игроком АПЛ в октябре

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком октября в чемпионате Англии. В прошлом месяце Мо забил 5 голов (1 хет-трик) и оформил 4 голевые передачи в 4 матчах первенства.

Также на приз претендовали Бен Чилвелл ("Челси", 3 гола в 4 матчах), Максвелл Корне ("Бернли", 3 гола в 3 поединках), Фил Фоден ("Манчестер Сити", 3 мяча и 1 результативный пас в 4 матчах), Валентино Ливраменто ("Саутгемптон", 1 гол в 4 встречах), Аарон Рэмсдейл ("Арсенал", 17 сэйвов в 4 матчах, 2 сухих матча), Деклан Райс ("Вест Хэм", гол + пас в 4 матчах), Мохамед Салах ("Ливерпуль", 5 голов и 4 ассиста в 4 матчах) и Юри Тилеманс ("Лестер", 2 гола в 4 играх).

There could only be one winner...@MoSalah is your @EASPORTSFIFA Player of the Month ????????????#PLAwards pic.twitter.com/RRfJDVz8ke