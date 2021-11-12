  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. 5 голов, 4 результативных передачи. Стало известно, кто стал лучшим игроком АПЛ в октябре
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

5 голов, 4 результативных передачи. Стало известно, кто стал лучшим игроком АПЛ в октябре

Англия
(1 голосов)

Он в сумасшедших физических кондициях

5 голов, 4 результативных передачи. Стало известно, кто стал лучшим игроком АПЛ в октябре

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком октября в чемпионате Англии. В прошлом месяце Мо забил 5 голов (1 хет-трик) и оформил 4 голевые передачи в 4 матчах первенства.

Читайте такжеОфициально: Спортивный директор Ливерпуля покинет клуб

Также на приз претендовали Бен Чилвелл ("Челси", 3 гола в 4 матчах), Максвелл Корне ("Бернли", 3 гола в 3 поединках), Фил Фоден ("Манчестер Сити", 3 мяча и 1 результативный пас в 4 матчах), Валентино Ливраменто ("Саутгемптон", 1 гол в 4 встречах), Аарон Рэмсдейл ("Арсенал", 17 сэйвов в 4 матчах, 2 сухих матча), Деклан Райс ("Вест Хэм", гол + пас в 4 матчах), Мохамед Салах ("Ливерпуль", 5 голов и 4 ассиста в 4 матчах) и Юри Тилеманс ("Лестер", 2 гола в 4 играх).

Это четвертый раз, когда Салах получает данную награду, и впервые с марта 2018 года. Напомним, в сентябре лучшим был признан нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, в августе – страйкер "Вест Хэма" Майкл Антонио.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Мохамед Салах
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
EPL

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...