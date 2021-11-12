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4 победы в 4 матчах. Назван лучший тренер АПЛ в октябре
Немецкий специалист стал лучшим в прошлом месяце
onenil
Главный тренер "Челси" Томас Тухель признан лучшим тренером английской премьер-лиги по итогам октября.
В прошлом месяце "синие" под руководством немецкого специалиста одержали 4 победы в 4 матчах. В общей сложности "Челси" забил 14 голов, сохранив свои ворота нетронутыми три раза.
Также на награду претендовали Юрген Клопп ("Ливерпуль",2 победы, 2 ничьи), Дэвид Мойес ("Вест Хэм",3 победы, 1 поражение) и Патрик Виейра ("Кристал Пэлас", 1 победа, 3 ничьи).
✅ 4 wins— Premier League (@premierleague) November 12, 2021
⚽ 14 goals
⛔ 3 clean sheets@ChelseaFC's Thomas Tuchel is the @BarclaysFooty Manager of the Month!#PLAwards pic.twitter.com/VtPDtvKqmy
Напомним, в сентябре лучшим признали наставника "Арсенала" Микеля Артету.
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