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4 победы в 4 матчах. Назван лучший тренер АПЛ в октябре

Англия
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Немецкий специалист стал лучшим в прошлом месяце

4 победы в 4 матчах. Назван лучший тренер АПЛ в октябре

onenil

Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признан лучшим тренером английской премьер-лиги по итогам октября.

В прошлом месяце "синие" под руководством немецкого специалиста одержали 4 победы в 4 матчах. В общей сложности "Челси" забил 14 голов, сохранив свои ворота нетронутыми три раза.

Также на награду претендовали Юрген Клопп ("Ливерпуль",2 победы, 2 ничьи), Дэвид Мойес ("Вест Хэм",3 победы, 1 поражение) и Патрик Виейра ("Кристал Пэлас", 1 победа, 3 ничьи).

Напомним, в сентябре лучшим признали наставника "Арсенала" Микеля Артету.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон)
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Источник:
EPL

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