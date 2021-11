4 победы в 4 матчах. Назван лучший тренер АПЛ в октябре

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признан лучшим тренером английской премьер-лиги по итогам октября.

В прошлом месяце "синие" под руководством немецкого специалиста одержали 4 победы в 4 матчах. В общей сложности "Челси" забил 14 голов, сохранив свои ворота нетронутыми три раза.

Также на награду претендовали Юрген Клопп ("Ливерпуль",2 победы, 2 ничьи), Дэвид Мойес ("Вест Хэм",3 победы, 1 поражение) и Патрик Виейра ("Кристал Пэлас", 1 победа, 3 ничьи).

✅ 4 wins

⚽ 14 goals

⛔ 3 clean sheets@ChelseaFC's Thomas Tuchel is the @BarclaysFooty Manager of the Month!#PLAwards pic.twitter.com/VtPDtvKqmy