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Уго Льорис: Приз Яшина нельзя приравнять к Золотому мячу
Голкипер не стремится получить эту награду
Фото: French Team / Автор – неизвестен
Вратарь английского "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Франции Уго Льорис высказался о призе имени Льва Яшина.
"В целом, мы любим атакующий футбол и для зрителя высшее награждение — это красивые голы. В 2019 году была учреждена премия Льва Яшина. Она даётся тому, кто признаётся лучшим вратарём года. Это, конечно, один из вариантов признания, однако эту награду нельзя приравнять к "Золотому мячу". Мне повезло попасть в список номинантов оба раза, но этот приз никогда не был моей целью", — цитирует голкипера Footmercato со ссылкой на Le Parisen.
Напомним, первым вратарем, получившим приз Яшина, стал бразилец Алиссон из "Ливерпуля".
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