Сборная Англии побила собственный рекорд результативности за год

Сборная Англии обыграла Албанию с преимуществом в 5 мячей в квалификации ЧМ-2022. Команда забила 38-й, 39-й, 40-й, 41-й и 42-й голы в этом году, что является рекордом результативности, сообщает Opta.

41 - England have scored 41 goals in 2021 - their most ever in a calendar year, overtaking their previous most of 39 in 1908. Entertainment.