Сборная Англии побила собственный рекорд результативности за год

Сборная Англии обыграла Албанию с преимуществом в 5 мячей в квалификации ЧМ-2022. Команда забила 38-й, 39-й, 40-й, 41-й и 42-й голы в этом году, что является рекордом результативности, сообщает Opta.

41 - England have scored 41 goals in 2021 - their most ever in a calendar year, overtaking their previous most of 39 in 1908. Entertainment. — OptaJoe (@OptaJoe) November 12, 2021

Это лучший показатель Англичан за календарный год. Они превзошли свой рекорд 1908 года – тогда было 39 голов.

Сборной Англии ещё предстоит сыграть против Сан-Марино в рамках отбора к Чемпионату мира в Катаре 15 ноября. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.