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Сборная Англии побила собственный рекорд результативности за год

Англия
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Не такие уж и оборонительные?

Сборная Англии побила собственный рекорд результативности за год

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Сборная Англии обыграла Албанию с преимуществом в 5 мячей в квалификации ЧМ-2022. Команда забила 38-й, 39-й, 40-й, 41-й и 42-й голы в этом году, что является рекордом результативности, сообщает Opta.

Это лучший показатель Англичан за календарный год. Они превзошли свой рекорд 1908 года – тогда было 39 голов.

Сборной Англии ещё предстоит сыграть против Сан-Марино в рамках отбора к Чемпионату мира в Катаре 15 ноября. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

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В статье: Национальная сборная Англии Национальная сборная Албании
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