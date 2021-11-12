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Сборная Англии побила собственный рекорд результативности за год
Не такие уж и оборонительные?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сборная Англии обыграла Албанию с преимуществом в 5 мячей в квалификации ЧМ-2022. Команда забила 38-й, 39-й, 40-й, 41-й и 42-й голы в этом году, что является рекордом результативности, сообщает Opta.
41 - England have scored 41 goals in 2021 - their most ever in a calendar year, overtaking their previous most of 39 in 1908. Entertainment.— OptaJoe (@OptaJoe) November 12, 2021
Это лучший показатель Англичан за календарный год. Они превзошли свой рекорд 1908 года – тогда было 39 голов.
Сборной Англии ещё предстоит сыграть против Сан-Марино в рамках отбора к Чемпионату мира в Катаре 15 ноября. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.
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