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Жоржиньо: "Золотой мяч" не стал для меня навязчивой идеей

Англия
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В 2021 году хавбек взял ЛЧ и Евро

Жоржиньо: "Золотой мяч" не стал для меня навязчивой идеей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник лондонского "Челси" и национальной сборной Италии Жоржиньо прокомментировал свои шансы на завоевание "Золотой мяча".

"2021 год получился невероятным, я бы даже сказал, что сюрреалистическим.

"Золотой мяч" не стал для меня навязчивой идеей. Я предпочитаю концентрироваться на настоящем. Хотя, конечно, получить "Золотой мяч" – это мечта", – рассказал итальянец.

В этом году 29-летний Жоржиньо победил в Лиге чемпионов с "пенсионерами", а летом взял золото Евро-2020 в составе "Скуадры Адзурры".

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В статье: Челси (Лондон) Жоржиньо
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Источник:
Calciomercato

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