Жоржиньо: "Золотой мяч" не стал для меня навязчивой идеей

Полузащитник лондонского "Челси" и национальной сборной Италии Жоржиньо прокомментировал свои шансы на завоевание "Золотой мяча".

"2021 год получился невероятным, я бы даже сказал, что сюрреалистическим.

"Золотой мяч" не стал для меня навязчивой идеей. Я предпочитаю концентрироваться на настоящем. Хотя, конечно, получить "Золотой мяч" – это мечта", – рассказал итальянец.