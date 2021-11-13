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Жоржиньо: "Золотой мяч" не стал для меня навязчивой идеей
В 2021 году хавбек взял ЛЧ и Евро
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник лондонского "Челси" и национальной сборной Италии Жоржиньо прокомментировал свои шансы на завоевание "Золотой мяча".
"2021 год получился невероятным, я бы даже сказал, что сюрреалистическим.
"Золотой мяч" не стал для меня навязчивой идеей. Я предпочитаю концентрироваться на настоящем. Хотя, конечно, получить "Золотой мяч" – это мечта", – рассказал итальянец.
В этом году 29-летний Жоржиньо победил в Лиге чемпионов с "пенсионерами", а летом взял золото Евро-2020 в составе "Скуадры Адзурры".
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