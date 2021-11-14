Аутсайдера АПЛ возглавит недавно уволенный тренер Астон Виллы

"Норвич" в минувшие выходные одержал первую победу в этом сезоне АПЛ, однако это не спасло Даниэля Фарке от увольнения. Клуб уже и успел найти ему замену. Новым наставником "канарок" станет недавно отправлен в отставку "Астон Виллой" Дин Смит. Об этом сообщает Николо Скира.

Специалист был приоритетным выбором для “Норвича”, и в конце концов клуб с ним смог договориться. Контракт между сторонами до 2024 года будет заключен на следующей неделе.

Отметим, что также на эту должность рассматривался тренер "Дерби" и "Челси" Фрэнк Лэмпард, однако переговоры с ним провалились.

Напомним, что Дин Смит с 10 октября 2018-го по 7 ноября 2020-го работал в "Астон Вилле". Вместе с бирмингемцами он вышел в АПЛ, а также играл в финале Кубка лиги. "Вилла" уволила английского специалиста, а вместо него назначила Стивена Джеррарда.

Добавим, что Норвич на данный момент замыкает турнирную таблицу АПЛ с пятью очками в активе. Столько же зачетных пунктов и у "Ньюкасла", но "канарейки" уступают по дополнительным показателям: у них и наименьшее количество забитых мячей (пять) и наибольшее количество пропущенных (26).