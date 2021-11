Кадры, как во время матча в Англии, один из футболистов помог отремонтировать освещение на стадионе

Английские футбольные соревнования – это не только профессиональные команды. В розыгрыше Трофея футбольной ассоциации играют между собой полупрофессиональные клубы, которые идут к финальному поединоку за титул на “Уэмбли”.

Правда, и уровень организации – соответствующий. На одном из матчей 1/128 финала между "Марином" и "Данстоном" на стадионе перестали работать прожектора, поэтому игра прервалась на 45 минут. Помочь починить освещение взялся игрок гостей Фил Тернбулл. Об этом сообщает журналист Саймон Хьюз.

At Marine, where the floodlights have gone out. One of Dunston’s midfielders is a spark and he’s trying to sort it out. Now on the phone to a mate back in the north east. pic.twitter.com/pBneS6DmCA