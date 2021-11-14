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Кадры, как во время матча в Англии, один из футболистов помог отремонтировать освещение на стадионе

Англия
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Колоритный футбол во всей красе

Кадры, как во время матча в Англии, один из футболистов помог отремонтировать освещение на стадионе

Chronicle Live/Автор невідомий

Новина українською

Английские футбольные соревнования – это не только профессиональные команды. В розыгрыше Трофея футбольной ассоциации играют между собой полупрофессиональные клубы, которые идут к финальному поединоку за титул на “Уэмбли”.

Правда, и уровень организации – соответствующий. На одном из матчей 1/128 финала между "Марином" и "Данстоном" на стадионе перестали работать прожектора, поэтому игра прервалась на 45 минут. Помочь починить освещение взялся игрок гостей Фил Тернбулл. Об этом сообщает журналист Саймон Хьюз.

Как оказалось, Тернбулл по профессии – электрик, поэтому он помог решить проблему. Поединок продолжился, однако команда Фила уступила серию послематчевых пенальти. К слову, сам Тернбулл забил один из ударов из точки.

Напомним, что в прошлом сезоне "Марин" тоже засел на страницах спортивных СМИ. Клуб продал более 17 тысяч виртуальных билетов на матч 1/32 финала Кубка Англии против "Тоттенгема". Отметим, что тогда трибуны еще были закрыты, а таким способом руководство полупрофессионального клуба хотело пополнить свой бюджет.

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В статье: FA Марин
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