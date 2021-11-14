Онана отказался подписывать контракт с Арсеналом и переедет в Италию

Вратарь "Аякса" Андре Онана продолжит карьеру в "Интере". В феврале камерунец подпишет предварительный контракт с миланским клубом, который начнет действовать с июля.

К агенту Онана также обращался "Арсенал", но вратарь отказал клубу из Лондона. Напомним, что в начале ноября истек срок его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Однако, вратарь все еще не сыграл ни одного матча за "Аякс" в Эредивизи.