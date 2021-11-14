  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Онана отказался подписывать контракт с Арсеналом и переедет в Италию
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Онана отказался подписывать контракт с Арсеналом и переедет в Италию

Англия
(1 голосов)

Игрок ищет другие варианты

Онана отказался подписывать контракт с Арсеналом и переедет в Италию

Новина українською

Вратарь "Аякса" Андре Онана продолжит карьеру в "Интере". В феврале камерунец подпишет предварительный контракт с миланским клубом, который начнет действовать с июля.

К агенту Онана также обращался "Арсенал", но вратарь отказал клубу из Лондона. Напомним, что в начале ноября истек срок его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Однако, вратарь все еще не сыграл ни одного матча за "Аякс" в Эредивизи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Арсенал (Лондон) Интер (Милан) Андре Онана
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
La Gazzetta dello Sport

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...