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Онана отказался подписывать контракт с Арсеналом и переедет в Италию
Игрок ищет другие варианты
Вратарь "Аякса" Андре Онана продолжит карьеру в "Интере". В феврале камерунец подпишет предварительный контракт с миланским клубом, который начнет действовать с июля.
К агенту Онана также обращался "Арсенал", но вратарь отказал клубу из Лондона. Напомним, что в начале ноября истек срок его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Однако, вратарь все еще не сыграл ни одного матча за "Аякс" в Эредивизи.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
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