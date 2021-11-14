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Англия потеряла ключевых игроков перед матчем с Сан-Марино

Англия
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Вряд-ли это помешает команде

Англия потеряла ключевых игроков перед матчем с Сан-Марино

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий о том, что полузащитники Джордан Хендерсон и Джек Грилиш получили травмы и пропустят матч квалификации ЧМ-2022 с Сан-Марино 15 ноября.

"У Хендо и Грилиша проблемы возникли во время матча c Албанией. В обоих случаях мы решили перестраховаться.

Мы отправили игроков на рентген, у них обнаружены небольшие повреждения, так что я надеюсь, что они пропустят не так много времени", – сказал Саутгейт.

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В статье: Джордан Хендерсон Сан-Марино Джек Грилиш Национальная сборная Англии
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Источник:
Liverpool Echo

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