Англия потеряла ключевых игроков перед матчем с Сан-Марино

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий о том, что полузащитники Джордан Хендерсон и Джек Грилиш получили травмы и пропустят матч квалификации ЧМ-2022 с Сан-Марино 15 ноября.

"У Хендо и Грилиша проблемы возникли во время матча c Албанией. В обоих случаях мы решили перестраховаться.

Мы отправили игроков на рентген, у них обнаружены небольшие повреждения, так что я надеюсь, что они пропустят не так много времени", – сказал Саутгейт.