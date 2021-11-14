Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Англия потеряла ключевых игроков перед матчем с Сан-Марино
Вряд-ли это помешает команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий о том, что полузащитники Джордан Хендерсон и Джек Грилиш получили травмы и пропустят матч квалификации ЧМ-2022 с Сан-Марино 15 ноября.
"У Хендо и Грилиша проблемы возникли во время матча c Албанией. В обоих случаях мы решили перестраховаться.
Мы отправили игроков на рентген, у них обнаружены небольшие повреждения, так что я надеюсь, что они пропустят не так много времени", – сказал Саутгейт.
Популярное сейчас
- Будет седьмой. Три причины, почему Месси нужно отдать Золотой мяч в этом году
- Босния и Герцеговина - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2022
- Заваров: Финны будут стимулировать боснийцев в матче против сборной Украины
- Конте запретил в Тоттенхэме сэндвичи, кетчуп и майонез
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО