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Из Бирмингема – в Норидж. Английский Норвич Сити назвал имя нового менеджера
Мы хорошо знаем его по "Вилле"
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба "Норвич Сити" сообщила, что новым главным тренером первой команды "канареек" стал Дин Смит. Британский специалист подписал контракт на 2,5 года. В Норидже к Смиту присоединится его помощник Крейг Шекспир.
7 ноября 2021-го "Астон Вилла" объявила о прекращении сотрудничества с Дином, в Бирмингеме его заменил Стивен Джеррард. Ранее Смит тренировал "Уолссол", в котором начинал карьеру игрока, а также "Брентфорд". В бытность футболистом играл защитником за малоизвестные клубы.
Отметим, что именно Дин Смит вывел "Виллу" из Чемпионшипа в АПЛ. Также "львы" под руководством англичанина выходили в финал Кубка лиги-2019/20, где уступили "Манчестер Сити".
Norwich City Football Club is delighted to announce Dean Smith as our new head coach.#NCFC— Norwich City FC (@NorwichCityFC) November 15, 2021
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