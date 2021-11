Из Бирмингема – в Норидж. Английский Норвич Сити назвал имя нового менеджера

Пресс-служба "Норвич Сити" сообщила, что новым главным тренером первой команды "канареек" стал Дин Смит. Британский специалист подписал контракт на 2,5 года. В Норидже к Смиту присоединится его помощник Крейг Шекспир.

7 ноября 2021-го "Астон Вилла" объявила о прекращении сотрудничества с Дином, в Бирмингеме его заменил Стивен Джеррард. Ранее Смит тренировал "Уолссол", в котором начинал карьеру игрока, а также "Брентфорд". В бытность футболистом играл защитником за малоизвестные клубы.

Отметим, что именно Дин Смит вывел "Виллу" из Чемпионшипа в АПЛ. Также "львы" под руководством англичанина выходили в финал Кубка лиги-2019/20, где уступили "Манчестер Сити".

Norwich City Football Club is delighted to announce Dean Smith as our new head coach.#NCFC