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Из Бирмингема – в Норидж. Английский Норвич Сити назвал имя нового менеджера

Англия
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Мы хорошо знаем его по "Вилле"

Из Бирмингема – в Норидж. Английский Норвич Сити назвал имя нового менеджера

Getty Images / Global Images Ukraine

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Пресс-служба "Норвич Сити" сообщила, что новым главным тренером первой команды "канареек" стал Дин Смит. Британский специалист подписал контракт на 2,5 года. В Норидже к Смиту присоединится его помощник Крейг Шекспир.

7 ноября 2021-го "Астон Вилла" объявила о прекращении сотрудничества с Дином, в Бирмингеме его заменил Стивен Джеррард. Ранее Смит тренировал "Уолссол", в котором начинал карьеру игрока, а также "Брентфорд". В бытность футболистом играл защитником за малоизвестные клубы.

Читайте такжеОфициально: Стивен Джеррард – менеджер Астон Виллы

Отметим, что именно Дин Смит вывел "Виллу" из Чемпионшипа в АПЛ. Также "львы" под руководством англичанина выходили в финал Кубка лиги-2019/20, где уступили "Манчестер Сити".

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В статье: Норвич Сити Дин Смит
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Источник:
Norwich

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