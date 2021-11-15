Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Cadena SER: Аренда Сауля в Челси – это лишь услуга лондонцев влиятельному агентству
А поподробнее?
Getty Images / Global Images Ukraine
Прояснились обстоятельства переезда полузащитника Сауля Ньигеса из Мадрида в Лондон. Об этом можно было подзабыть, но испанец сейчас находится в аренде в "Челси" (2 матча в АПЛ), права на игрока принадлежат "Атлетико".
По информации Cadena SER, Томас Тухель не был заинтересован в подписании Сауля, также сделка не входила в планы лондонских менеджеров. Аренда стала услугой влиятельному агентству Джонатана Барнетта, которое пыталось найти Саулю новую команду по просьбе самого хавбека.
"Челси" не хочет выкупать полузащитника. Забавно, что в "Атлетико" об этом знают – сам Диего Симеоне также не рассчитывает на 26-летнего Сауля. "Матрасники" желают облегчить зарплатную ведомость.
Популярное сейчас
- Стал известен претендент на пост главного тренера Сум
- Португалия - Сербия 1:2. Видео голов и обзор матча
- Конфуз Португалии, выход на ЧМ Испании и Хорватии, успех македонцев. Главные новости за 14 ноября
- Будет седьмой. Три причины, почему Месси нужно отдать Золотой мяч в этом году
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО