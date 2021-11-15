Cadena SER: Аренда Сауля в Челси – это лишь услуга лондонцев влиятельному агентству

Прояснились обстоятельства переезда полузащитника Сауля Ньигеса из Мадрида в Лондон. Об этом можно было подзабыть, но испанец сейчас находится в аренде в "Челси" (2 матча в АПЛ), права на игрока принадлежат "Атлетико".

По информации Cadena SER, Томас Тухель не был заинтересован в подписании Сауля, также сделка не входила в планы лондонских менеджеров. Аренда стала услугой влиятельному агентству Джонатана Барнетта, которое пыталось найти Саулю новую команду по просьбе самого хавбека.

"Челси" не хочет выкупать полузащитника. Забавно, что в "Атлетико" об этом знают – сам Диего Симеоне также не рассчитывает на 26-летнего Сауля. "Матрасники" желают облегчить зарплатную ведомость.