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Cadena SER: Аренда Сауля в Челси – это лишь услуга лондонцев влиятельному агентству

Англия
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Cadena SER: Аренда Сауля в Челси – это лишь услуга лондонцев влиятельному агентству

Getty Images / Global Images Ukraine

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Прояснились обстоятельства переезда полузащитника Сауля Ньигеса из Мадрида в Лондон. Об этом можно было подзабыть, но испанец сейчас находится в аренде в "Челси" (2 матча в АПЛ), права на игрока принадлежат "Атлетико".

По информации Cadena SER, Томас Тухель не был заинтересован в подписании Сауля, также сделка не входила в планы лондонских менеджеров. Аренда стала услугой влиятельному агентству Джонатана Барнетта, которое пыталось найти Саулю новую команду по просьбе самого хавбека.

"Челси" не хочет выкупать полузащитника. Забавно, что в "Атлетико" об этом знают – сам Диего Симеоне также не рассчитывает на 26-летнего Сауля. "Матрасники" желают облегчить зарплатную ведомость.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Томас Тухель Челси (Лондон) Сауль Ньигес
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Источник:
Cadena SER

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