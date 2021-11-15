  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Стивен Джеррард провел первую тренировку в Астон Вилле
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стивен Джеррард провел первую тренировку в Астон Вилле

Англия
(1 голосов)

Он сменил Дина Смита

Стивен Джеррард провел первую тренировку в Астон Вилле

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Стивен Джеррард провел первую тренировку в роли главного тренера "Астон Виллы", пишет сайт бирмингемцев.

Джеррард сменил на этом посту Дина Смита, который был уволен 7 ноября.

"Астон Вилла" набрала 10 очков в 11 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...