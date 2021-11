Стивен Джеррард провел первую тренировку в Астон Вилле

Стивен Джеррард провел первую тренировку в роли главного тренера "Астон Виллы", пишет сайт бирмингемцев.

Джеррард сменил на этом посту Дина Смита, который был уволен 7 ноября.

"Астон Вилла" набрала 10 очков в 11 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Heading out to training as Aston Villa Head Coach for the first time. ⚽ pic.twitter.com/zsCusf4Ifp