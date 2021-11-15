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Стивен Джеррард провел первую тренировку в Астон Вилле
Он сменил Дина Смита
Getty Images / Global Images Ukraine
Стивен Джеррард провел первую тренировку в роли главного тренера "Астон Виллы", пишет сайт бирмингемцев.
Джеррард сменил на этом посту Дина Смита, который был уволен 7 ноября.
"Астон Вилла" набрала 10 очков в 11 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Heading out to training as Aston Villa Head Coach for the first time. ⚽ pic.twitter.com/zsCusf4Ifp— Aston Villa (@AVFCOfficial) November 15, 2021
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