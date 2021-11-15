Часть игроков МЮ разочарована Сульшером - ESPN

Часть игроков "Манчестер Юнайтед" недовольна решениями главного тренера Оле-Гуннара Сульшера, сообщает ESPN.

По информации источника, на летних встречах с футболистами норвежский специалист признал, что излишне часто выпускал на поле некоторых игроков в прошлом сезоне. Сульшер пообещал части команды, включая Донни ван де Бека, Антони Марсьяля, Джесси Лингарда, Дина Хендерсона, Эрика Байи, Диогу Далота, Хуана Мату и Алекса Теллеса, что они будут играть чаще. Некоторые футболисты решили не уходить из "МЮ" летом из-за этих обещаний.

Однако сейчас игроки чувствуют, что их ввели в заблуждение. Футболисты разочарованы тем, что Сульшер не исполняет обещанное.