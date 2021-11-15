Компани о лучшем игроке Сити: Он просто делал так, что ты казался посредственным защитником

Защитник Венсан Компани принял участие в подкасте Five, где назвал лучших игроков "Манчестер Сити", с которыми ему приходилось играть: Силва, Туре, Де Брюйне и Агуэро. Больше всего внимания бельгиец уделил испанцу и ивуарийцу.

"Вместо кого-то одного мне придется назвать четверых. Обязательно включу в список Давида Сильву. Он никогда не напрягался во время матчей – просто делал так, что ты казался посредственным защитником. Он всегда ждал твоей ошибки. Ты делаешь шаг влево – он уходит вправо, делаешь шаг вправо – уходил влево. При этом никаких усилий. И ему не требовалось много свободного пространства.

Также я назову Яя Туре. У него был огромный потенциал. Я люблю его, но он мог добиться всего на свете. Он мог играть в центре защиты и стать лучшим центральным защитником мира. Он умел все: владел обеими ногами, отдавал тонкие разрезающие передачи, выигрывал единоборства, прорывался по центру поля через оборону, мог завершить атаку.

Также надо включить в этот список Кевина де Брюйне и Куна Агуэро", – сказал Венсан.

Напомним, что Компани был капитаном "Манчестер Сити" и выступал за "горожан" с 2008 по 2019 год.